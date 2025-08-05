Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи — Finance.ua

Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи Сегодня 08:04 — Казна и Политика

Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в течение 100 дней представит новую пенсионную реформу.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы меняем подходы к социальному обеспечению и поддержке. Это должна быть система, которая отвечает запросам людей, ориентирована на их интересы и будет адресована каждому человеку не по статусу, а по потребностям. Достойная, адресная, прозрачная поддержка — это план работы на ближайшие 100 дней дня всего министерства», — заявил министр социальной политики, семьи и единства.

Пенсионная реформа

Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:



солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;



будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии; трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования; введение обязательной накопительной системы.

Министерство планирует привлекать народных депутатов к разработке реформ на ранних этапах.

Поддержка детей и семей

Особое внимание министерство уделит поддержке семей с детьми. Речь идет о:

создании условий для сочетания родительства с профессиональной деятельностью;

увеличении выплат при рождении ребенка;

расширении доступа детей к социальным услугам;

обеспечении права каждого ребенка на воспитание в семье.

Социальные стандарты и адресная помощь

В ближайшее время будут обновлены и социальные стандарты. Для этого будет введена базовая социальная помощь и проведена реформа прожиточного минимума.

По словам Улютина, правительство продолжит развитие социальных услуг с учетом наработанных инициатив — подходом оплаты услуг «деньги ходят за человеком» и внедрением кейс-менеджмента.

Также в ближайшее время начнется разработка Социального кодекса Украины и переход к адресной поддержке по нуждам граждан.

Поддержка ВПЛ и людей с инвалидностью

В скором времени начнется работа над запуском «единого окна» для ВПЛ, где можно будет получить помощь и поддержку с момента эвакуации до интеграции в новое общество.

Что касается людей с инвалидностью, Минсоцполитики планирует:

перейти от выплат по признаку инвалидности к поддержке лиц, утративших трудоспособность;

оказывать индивидуальную комплексную социальную помощь по результатам оценки функционирования человека на основе Международной классификации функционирования (МКФ);

способствовать трудоустройству людей с инвалидностью и обеспечить их средствами реабилитации.

Напомним, Кабинет министров в 2025 году планировал реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию. Пенсионная реформа предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты и систему баллов за страховые взносы.

В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Речь идет о проекте закона № 13532, текст которого был опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, единовременная помощь при рождении ребенка составит 50 тыс. грн.

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