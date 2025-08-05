Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи

Казна и Политика
36
Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи
Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в течение 100 дней представит новую пенсионную реформу.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Мы меняем подходы к социальному обеспечению и поддержке. Это должна быть система, которая отвечает запросам людей, ориентирована на их интересы и будет адресована каждому человеку не по статусу, а по потребностям. Достойная, адресная, прозрачная поддержка — это план работы на ближайшие 100 дней дня всего министерства», — заявил министр социальной политики, семьи и единства.

Пенсионная реформа

Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:
  • солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;
  • трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;
  • введение обязательной накопительной системы.
Министерство планирует привлекать народных депутатов к разработке реформ на ранних этапах.

Поддержка детей и семей

Особое внимание министерство уделит поддержке семей с детьми. Речь идет о:
  • создании условий для сочетания родительства с профессиональной деятельностью;
  • увеличении выплат при рождении ребенка;
  • расширении доступа детей к социальным услугам;
  • обеспечении права каждого ребенка на воспитание в семье.

Социальные стандарты и адресная помощь

В ближайшее время будут обновлены и социальные стандарты. Для этого будет введена базовая социальная помощь и проведена реформа прожиточного минимума.
По словам Улютина, правительство продолжит развитие социальных услуг с учетом наработанных инициатив — подходом оплаты услуг «деньги ходят за человеком» и внедрением кейс-менеджмента.
Также в ближайшее время начнется разработка Социального кодекса Украины и переход к адресной поддержке по нуждам граждан.

Поддержка ВПЛ и людей с инвалидностью

В скором времени начнется работа над запуском «единого окна» для ВПЛ, где можно будет получить помощь и поддержку с момента эвакуации до интеграции в новое общество.
Что касается людей с инвалидностью, Минсоцполитики планирует:
  • перейти от выплат по признаку инвалидности к поддержке лиц, утративших трудоспособность;
  • оказывать индивидуальную комплексную социальную помощь по результатам оценки функционирования человека на основе Международной классификации функционирования (МКФ);
  • способствовать трудоустройству людей с инвалидностью и обеспечить их средствами реабилитации.
Напомним, Кабинет министров в 2025 году планировал реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию. Пенсионная реформа предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты и систему баллов за страховые взносы.
В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Речь идет о проекте закона № 13532, текст которого был опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, единовременная помощь при рождении ребенка составит 50 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems