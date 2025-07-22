Как в Польше проверить свою будущую пенсию — Finance.ua

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Как в Польше проверить свою будущую пенсию

Личные финансы
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Как в Польше проверить свою будущую пенсию
Как в Польше проверить свою будущую пенсию
В Польше ZUS предоставляет инструменты, позволяющие каждому застрахованному лицу проверить, сколько вкладов он накопил на своем пенсионном счете и на какую пенсию может рассчитывать.
Об этом пишет inpoland.
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Основным источником информации обо всех накопленных взносах и прогнозируемых пенсиях является Платформа электронных услуг. Основным источником информации обо всех накопленных взносах и прогнозируемых пенсиях является Платформа электронных услуг PUE ZUS.
Аккаунт на этой платформе имеет каждый плательщик взносов.
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После входа в аккаунт PUE ZUS информацию о вкладах и прогнозируемую пенсию можно найти в разделе «Ubezpieczony».
В разделе Информация о взносах (Informacje o składkach) приведена подробная информация обо всех уплаченных взносах на социальное страхование, включая пенсионное страхование. Здесь можно отслеживать историю своих платежей, проверять суммы взносов за определенные периоды и проверять, были ли все взносы правильно рассчитаны и уплачены.
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Информация о состоянии застрахованного счета (Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego): это один из самых важных документов, доступных на платформе PUE ZUS. IOSKU готовится ежегодно (обычно в июле) и содержит совокупные данные о накопленном первоначальном капитале, индексированных взносах и накопленных средствах. Это основание для расчета будущей пенсии.
По материалам:
Finance.ua
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