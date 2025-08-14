Что делать, если потеряли украинские номерные знаки в Польше (алгоритм) — Finance.ua
Получить украинские номерные знаки в Польше невозможно. Поэтому перерегистрировать автомобиль нужно только в Украине.
А вот при потере украинского номерного знака в Польше в первую очередь необходимо написать соответствующее заявление в польскую полицию. Движение без номерных знаков запрещено, пишет inpoland.
Что делать

Необходимо немедленно уведомить полицию о краже номерных знаков, поскольку движение транспортных средств без номерных знаков запрещено.
Для получения новых номеров следует обратиться в ближайший сервисный центр МВД в Украине.

Документы

При себе иметь паспорт, индентификационный номер, свидетельство о регистрации ТС и справку из полиции о краже номеров.
Справка Finance.ua:

  • Максимальная скорость на дорогах Польши обычно составляет 50 км/ч в городах, 90 км/ч на других дорогах и 120 км/ч на автомагистралях. Превышение скорости наказывается крупными штрафами.
  • Оставайтесь внимательными к дорожным знакам и разметке. Несоблюдение знаков может привести к штрафам или даже к потере водительских прав.
  • Ремни безопасности обязательны для всех пассажиров в автомобиле, не только для водителя и переднего пассажира.
  • Использование мобильных телефонов без громкой связи запрещено. Это может привести к штрафу в размере до 500 злотых. Не паркуйте автомобиль на местах, где это запрещено (красные линии, знаки запрета).
  • Парковка на тротуарах или в зонах для инвалидов без соответствующего разрешения может привести к штрафу и эвакуации автомобиля.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
