Что делать, если потеряли украинские номерные знаки в Польше (алгоритм) — Finance.ua

Что делать, если потеряли украинские номерные знаки в Польше (алгоритм) Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

Что делать, если потеряли украинские номерные знаки в Польше (алгоритм)

Получить украинские номерные знаки в Польше невозможно. Поэтому перерегистрировать автомобиль нужно только в Украине.

А вот при потере украинского номерного знака в Польше в первую очередь необходимо написать соответствующее заявление в польскую полицию. Движение без номерных знаков запрещено, пишет inpoland.

Читайте также Как работает автогражданка в Польше и Германии

Что делать

Необходимо немедленно уведомить полицию о краже номерных знаков, поскольку движение транспортных средств без номерных знаков запрещено.

Для получения новых номеров следует обратиться в ближайший сервисный центр МВД в Украине.

Документы

При себе иметь паспорт, индентификационный номер, свидетельство о регистрации ТС и справку из полиции о краже номеров.

Читайте также Правила дорожного движения в Польше для украинцев: как избежать штрафа

Справка Finance.ua:

Максимальная скорость на дорогах Польши обычно составляет 50 км/ч в городах, 90 км/ч на других дорогах и 120 км/ч на автомагистралях. Превышение скорости наказывается крупными штрафами.

Оставайтесь внимательными к дорожным знакам и разметке. Несоблюдение знаков может привести к штрафам или даже к потере водительских прав.

Ремни безопасности обязательны для всех пассажиров в автомобиле, не только для водителя и переднего пассажира.

Использование мобильных телефонов без громкой связи запрещено. Это может привести к штрафу в размере до 500 злотых. Не паркуйте автомобиль на местах, где это запрещено (красные линии, знаки запрета).

Парковка на тротуарах или в зонах для инвалидов без соответствующего разрешения может привести к штрафу и эвакуации автомобиля.

При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.