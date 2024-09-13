Как работает автогражданка в Польше и Германии — Finance.ua

Как работает автогражданка в Польше и Германии Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Как работает автогражданка в Польше и Германии

Родилась идея автогражданки в США почти сто лет назад — в 1925 году. В Европу этот вид страхования пришел после Второй мировой войны, в пятидесятых годах прошлого века.

Как в Польше

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Польше введено в 1952 году.

В настоящее время размер предельных сумм возмещения по автогражданке в Польше составляет 5,2 миллиона евро — за ущерб, причиненный жизни и здоровью, и 1,05 миллиона евро — за ущерб, причиненный имуществу.

Средняя стоимость полиса составляет 125 евро, а штраф за его отсутствие налагается в размере официально установленного размера минимальной заработной платы.

В настоящее время эта сумма составляет эквивалент 1 тыс. евро. Интересно, что в случае, если полиса ОСАГО нет более двух недель с того срока, когда он должен был быть приобретен, штраф удваивается.

Еще одной изюминкой польского рынка страхования является то, что в случае необходимости водителю с полисом страховая компания предоставляет либо авто для пользования, либо компенсирует средства на такой транспорт.

Германия

В этой стране автогражданка называется довольно страшным словом Kfz-Haftpflichtversicherung, или сокращенно — KHV. Она также обязательна, однако стоит обратить внимание — в отличие от большинства стран, отсутствие KHV в Германии считается не административным правонарушением, а уголовным. И получить за отсутствие автогражданки тюремный срок здесь вполне реально.

Причем наказание суровое, как для такого правонарушения: в зависимости от обстоятельств — до года тюрьмы. Кроме того, будет еще и денежное взыскание — суммы штрафов начинаются от 1 тыс. евро. Вдобавок ко всему этому, в зависимости от конкретных обстоятельств совершения правонарушения, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до трех лет. Ко всему этому может добавиться еще и конфискация автомобиля. Поскольку нарушение является уголовным проступком, то здесь все решает суд.

Что касается самой автогражданки, то на ее цену здесь влияет множество факторов: безаварийный стаж, стоимость авто, стаж вождения, возраст водителя и т. д. Учитывается даже то, сколько километров водитель проезжает за год. Причем любая страховая компания считает это все по-своему. Стоимость полиса автогражданки в год стартует от 250−300 евро.

Максимальная сумма страхового покрытия в Германии составляет 7,5 млн евро за ущерб здоровью и жизни пострадавшего и 1,22 млн евро за имущественный ущерб.

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