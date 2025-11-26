Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов Сегодня 07:34 — Технологии&Авто

Компания ALSO, входящая в Rivian, объявила цены на свой долгожданный шлем Alpha Wave. Умный шлем, оснащенный новой технологией безопасности под названием Release Layer System (RLS), стоит 250 долларов.

Ожидается, что поставки нового гаджета начнутся весной 2026 года. Цена в 250 долларов может показаться завышенной, но ALSO позиционирует Alpha Wave как топовый шлем, превосходящий другие премиальные умные шлемы с подобными технологиями, некоторые из которых стоят от 400 до 500 долларов.

Компания утверждает, что шлем также обеспечит значительный скачок в защите от вращательных ударов. Система RLS состоит из четырех внутренних панелей, разработанных таким образом, чтобы они высвобождались при ударе, помогая рассеивать энергию вращения при ударе — главный фактор многих сотрясений мозга.

Кроме защиты, Alpha Wave также имеет удивительное количество технологий. В шлем встроены четыре ветрозащитных динамика и два микрофона с шумопоглощением для принятия звонков, воспроизведения музыки или выполнения подсказок навигации. А в сочетании с электровелосипедом TM-B от ALSO шлем интегрируется со встроенной системой освещения велосипеда для синхронизации задних фонарей.

Шлем имеет класс водонепроницаемости IPX6 и заряжается через USB-C, что позволяет легко поддерживать его заряженным вместе с другим современным снаряжением.

