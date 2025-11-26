0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов

Технологии&Авто
35
Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов
Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов
Компания ALSO, входящая в Rivian, объявила цены на свой долгожданный шлем Alpha Wave. Умный шлем, оснащенный новой технологией безопасности под названием Release Layer System (RLS), стоит 250 долларов.
Ожидается, что поставки нового гаджета начнутся весной 2026 года. Цена в 250 долларов может показаться завышенной, но ALSO позиционирует Alpha Wave как топовый шлем, превосходящий другие премиальные умные шлемы с подобными технологиями, некоторые из которых стоят от 400 до 500 долларов.
Компания утверждает, что шлем также обеспечит значительный скачок в защите от вращательных ударов. Система RLS состоит из четырех внутренних панелей, разработанных таким образом, чтобы они высвобождались при ударе, помогая рассеивать энергию вращения при ударе — главный фактор многих сотрясений мозга.
Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов
Кроме защиты, Alpha Wave также имеет удивительное количество технологий. В шлем встроены четыре ветрозащитных динамика и два микрофона с шумопоглощением для принятия звонков, воспроизведения музыки или выполнения подсказок навигации. А в сочетании с электровелосипедом TM-B от ALSO шлем интегрируется со встроенной системой освещения велосипеда для синхронизации задних фонарей.
Шлем имеет класс водонепроницаемости IPX6 и заряжается через USB-C, что позволяет легко поддерживать его заряженным вместе с другим современным снаряжением.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems