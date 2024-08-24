Правила дорожного движения в Польше для украинцев: как избежать штрафа — Finance.ua

Правила дорожного движения в Польше для украинцев: как избежать штрафа Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Правила дорожного движения в Польше для украинцев: как избежать штрафа

Польша является популярным направлением для украинских туристов и трудовых мигрантов, и знание правил дорожного движения является критически важным, чтобы избежать неприятностей и штрафов.

Об этом напоминает inpoland.net.p

Если вы планируете путешествовать или жить в Польше, то вот несколько ключевых правил и советов, которые помогут вам остаться в рамках законодательства и избежать штрафов.

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Максимальная скорость на дорогах Польши составляет 50 км/ч в городах, 90 км/ч на других дорогах и 120 км/ч на автомагистралях. Превышение скорости наказывается крупными штрафами.

Оставайтесь внимательными к дорожным знакам и разметке. Несоблюдение знаков может привести к штрафам или даже к потере водительских прав.

Ремни безопасности обязательны для всех пассажиров в автомобиле, не только для водителя и переднего пассажира.

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Использование мобильных телефонов без громкой связи запрещено. Это может привести к штрафу в размере до 500 злотых.

Не паркуйте автомобиль на местах, где это запрещено (красные линии, запретные знаки). Парковка на тротуарах или в зонах для инвалидов без соответствующего разрешения может привести к штрафу и эвакуации автомобиля.

В городах, таких как Варшава и Краков, существует платная система парковки. Убедитесь, что вы оплатили парковку и соблюдаете все требования местной системы.

Если у вас есть украинские водительские права, проверьте, нужно ли вам получить международные права или удостоверения водителя ЕС. Как правило, украинские права действительны на территории Польши до одного года пребывания.

Всегда имейте водительские права, технический паспорт автомобиля и страховой полис. Отсутствие какого-либо из этих документов может привести к штрафу.

Алкоголь

Максимально допустимый уровень алкоголя в крови для водителей составляет 0,2 промилле. За превышение этого лимита предусмотрены серьезные штрафы и даже лишение свободы.

Шины

В зимний период (с ноября по март) использование зимних шин обязательно. За их отсутствие можно получить штраф. Перед выездом на дорогу обязательно очищайте автомобиль от снега и льда, чтобы не представлять опасности для других водителей.

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Знание и соблюдение этих правил поможет вам избежать штрафов и обеспечит вашу безопасность на дорогах Польши. Если у вас есть вопросы или сомнения, обращайтесь в местные органы дорожного контроля или консультируйтесь с юристами, специализирующимися на дорожном праве.

Ранее мы писали, что услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Ею можно воспользоваться в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. «Раньше украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или кражей», — отметили в МВД.

Справка Finance.ua:

В Польше водители, которые используют приложения для пассажирских перевозок, теперь должны иметь польские водительские права. Причина такого нововведения — тот факт, что ранее полиция не могла проверять документы у приехавших из других стран водителей.

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