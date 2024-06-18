Польша обновила требования к водительским удостоверениям некоторых иностранцев: что изменилось — Finance.ua
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Польша обновила требования к водительским удостоверениям некоторых иностранцев: что изменилось

Личные финансы
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Польша обновила требования к водительским удостоверениям некоторых иностранцев: что изменилось
Польша обновила требования к водительским удостоверениям некоторых иностранцев: что изменилось
В Польше водители, которые используют приложения для пассажирских перевозок, теперь должны иметь польские водительские права. Об этом пишет Польское Радио.
Причина такого нововведения — тот факт, что ранее полиция не могла проверять документы у водителей, приехавших из других стран.
Изменений правил должно улучшить безопасность и не позволить водителям без польских водительских прав зарабатывать на перевозке людей.

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«Водительские права, выданные в Польше, есть в наших информационных базах. Поэтому полиция может легко узнать, есть ли у водителя водительское удостоверение», — говорит Роберт Опас из Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции.
Важно! Большинство иностранцев не должны сдавать дополнительные экзамены в Польше, чтобы получить местное водительское удостоверение.
«Большинство работающих в Польше таксистов — это люди из трех стран: Украины, Беларуси и Грузии. Эти страны получают польские водительские права на основе их замены после подтверждения», — говорит он.
То есть водителям из Украины достаточно заменить свое украинское водительское удостоверение на польское, чтобы продолжать работу. Для обращения по поводу получения польских водительских прав нужно провести в Польше более 185 дней.
Однако есть и другая сторона этой истории: как пишет Польское Радио, в результате этих перемен водителей может стать меньше, что в результате может привести к росту цен на услуги перевозки для клиентов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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