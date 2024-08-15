Какие легковушки с ГБО самые популярные в Украине: ТОП-15 марок (инфографика) — Finance.ua
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Какие легковушки с ГБО самые популярные в Украине: ТОП-15 марок (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие легковушки с ГБО самые популярные в Украине: ТОП-15 марок (инфографика)
Какие легковушки с ГБО самые популярные в Украине: ТОП-15 марок (инфографика)
С начала 2024 года цены на АЗС на сжиженную пропан-бутановую смесь менялись незначительно. Редко когда цена этого вида горючего превышала отметку в 30 грн/л. Средняя цена LPG сейчас в Украине держится на уровне 28 грн/л.
Добавить сюда распространенность «газовых» заправок — и получаем самый дешевый вариант езды по расходу на километр пробега по сравнению с бензиновыми или дизельными вариантами.
«Посоревноваться с автомобилями с ГБО по себестоимости пробега, конечно, могут электромобили. Однако они точно проигрывают по времени, необходимому для пополнения запаса энергии в тяговой батарее», — говорят аналитики Auto.Ria.

Какие автомобили с ГБО чаще всего покупают в Украине?

Среди марок в лидерах обычно те, у кого в модельном ряду достаточно моделей с «атмосферными» моторами без прямого впрыска и турбонаддува, на которые сравнительно просто (и относительно недорого) можно установить газобаллонное оборудование.
Эксперты Auto. Ria поделились рейтингом марок, чьи подержанные автомобили с ГБО, по информации из открытых данных ГСЦ МВД, были больше всего куплены на внутреннем рынке и/или представлены на первую регистрацию в июле этого года.
Какие легковушки с ГБО самые популярные в Украине: ТОП-15 марок (инфографика)
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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