Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС — Finance.ua
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Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС

Технологии&Авто
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Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС
Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС
Польша стала единственной страной Евросоюза, которая не поддерживает планы по сокращению вредных выбросов от автомобилей с 2035 года. Страна подаст апелляцию в высший суд ЕС.
Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.
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С 2035 года в Европейском Союзе начнет действовать запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Регистрация бензиновых и дизельных автомобилей разрешается только в том случае, если они работают на климатически-нейтральном топливе.
Польша изначально выступала против запрета автомобилей с ДВС. По словам министерства климата страны Анны Москвы, для принятия такого решения не был проведен необходимый анализ рыночных и социальных последствий.
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Польша намерена подавать апелляцию в высший суд ЕС против запрета бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. До этого Германия, Чехия, Румыния, Венгрия, Словакия, Италия и Польша заставили Евросоюз разрешить продажу автомобилей с ДВС, если они работают на климатически-нейтральном топливе.
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По материалам:
Фокус
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