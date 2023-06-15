Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС — Finance.ua

Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС 15.06.2023, 01:09 — Технологии&Авто

Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС

Польша стала единственной страной Евросоюза, которая не поддерживает планы по сокращению вредных выбросов от автомобилей с 2035 года. Страна подаст апелляцию в высший суд ЕС.

Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

С 2035 года в Европейском Союзе начнет действовать запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Регистрация бензиновых и дизельных автомобилей разрешается только в том случае, если они работают на климатически-нейтральном топливе.

Польша изначально выступала против запрета автомобилей с ДВС. По словам министерства климата страны Анны Москвы, для принятия такого решения не был проведен необходимый анализ рыночных и социальных последствий.

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Польша намерена подавать апелляцию в высший суд ЕС против запрета бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. До этого Германия, Чехия, Румыния, Венгрия, Словакия, Италия и Польша заставили Евросоюз разрешить продажу автомобилей с ДВС, если они работают на климатически-нейтральном топливе.

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Фокус По материалам:

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