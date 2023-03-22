В Украине запретят автобусы на бензине и дизтопливо — когда ждать изменений — Finance.ua
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В Украине запретят автобусы на бензине и дизтопливо — когда ждать изменений

Технологии&Авто
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В Украине хотят постепенно перевести на электротранспорт общественные маршруты, и первый шаг уже сделан. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2956-IX (законопроект № 8172) по некоторым вопросам использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.
Об этом говорится на официальном веб-портале парламента Украины.
Документ вносит изменения в некоторые законодательные акты относительно:
  • преодоления топливной зависимости;
  • развития зарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств.
Также законопроект предусматривает, что будут перевозить пассажиров в городах районного и областного значения с 1 января 2036 только электробусы или автобусы, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания с ГБО и водородными ячейками.
Переход был предусмотрен в несколько этапов. К примеру:
  • в городах с населением от 250 тысяч человек с 1 января 2028 года запрещено закупать более 50% автобусов с двигателями внутреннего сгорания;
  • с 1 января 2030 года разрешат закупать только электробусы во всех населенных пунктах.
Органы местного самоуправления могут принять решение об изменении сроков, но не более двух лет.
Документ также предусматривает:
  • обеспечение развития электромобилей и инфраструктуры станций зарядки;
  • в технических условиях жилищной застройки обеспечить не менее 50% мест для стоянки и хранения электротранспорта;
  • упрощение процедуры присоединения зарядных станций к электрическим сетям;
  • предоставить право объединениям совладельцев многоквартирного дома обустраивать на придомовой территории мест для стоянки и хранения транспортных средств, оборудованных зарядными станциями.
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По материалам:
borgexpert
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