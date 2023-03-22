В Украине запретят автобусы на бензине и дизтопливо — когда ждать изменений Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

В Украине хотят постепенно перевести на электротранспорт общественные маршруты, и первый шаг уже сделан. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2956-IX (законопроект № 8172) по некоторым вопросам использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Документ вносит изменения в некоторые законодательные акты относительно:

преодоления топливной зависимости;

развития зарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств.

Также законопроект предусматривает, что будут перевозить пассажиров в городах районного и областного значения с 1 января 2036 только электробусы или автобусы, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания с ГБО и водородными ячейками.

Переход был предусмотрен в несколько этапов. К примеру:

в городах с населением от 250 тысяч человек с 1 января 2028 года запрещено закупать более 50% автобусов с двигателями внутреннего сгорания;

запрещено закупать более 50% автобусов с двигателями внутреннего сгорания; с 1 января 2030 года разрешат закупать только электробусы во всех населенных пунктах.

Органы местного самоуправления могут принять решение об изменении сроков, но не более двух лет.

Документ также предусматривает:

обеспечение развития электромобилей и инфраструктуры станций зарядки;

в технических условиях жилищной застройки обеспечить не менее 50% мест для стоянки и хранения электротранспорта;

упрощение процедуры присоединения зарядных станций к электрическим сетям;

предоставить право объединениям совладельцев многоквартирного дома обустраивать на придомовой территории мест для стоянки и хранения транспортных средств, оборудованных зарядными станциями.

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borgexpert По материалам:

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