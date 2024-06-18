Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося — Finance.ua
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Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося

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Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося
Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося
У Польщі водії, які використовують застосунки для пасажирських перевезень, відтепер повинні мати польські водійські права. Про це пише Польське Радіо.
Причина такого нововведення — той факт, що раніше поліція не могла перевіряти документи у водіїв, які приїхали з інших країн.
Натомість зміна правил має поліпшити безпеку і не дозволити водіям без польських водійських прав заробляти на перевезенні людей.

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«Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має посвідчення водія», — каже Роберт Опас з Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції.
Важливо! Більшість іноземців не муситимуть здавати додаткові іспити у Польщі, аби отримати місцеве водійське посвідчення.
«Більшість таксистів, котрі працюють у Польщі, — це люди з трьох країн: України, Білорусі та Грузії. Ці країни отримують польські водійські права на засадах їх заміни після підтвердження», — говорить він.
Тобто водіям із України достатньо замінити своє українське посвідчення водія на польське, аби продовжувати роботу. Для звернення щодо отримання польських водійських прав потрібно провести у Польщі понад 185 днів.
Проте є й інша сторона цієї історії: як пише Польське Радіо, у результаті цих змін водіїв може стати менше, що у наслідку може призвести до зростання цін на послуги перевезення для клієнтів.
При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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