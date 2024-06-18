Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося — Finance.ua

Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Польща оновила вимоги до водійських посвідчень деяких іноземців: що змінилося

для пасажирських перевезень, відтепер повинні мати польські водійські права. Про це пише У Польщі водії, які використовують застосунки, відтепер повинні мати польські водійські права. Про це пише Польське Радіо

Причина такого нововведення — той факт, що раніше поліція не могла перевіряти документи у водіїв, які приїхали з інших країн.

Натомість зміна правил має поліпшити безпеку і не дозволити водіям без польських водійських прав заробляти на перевезенні людей.

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«Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має посвідчення водія», — каже Роберт Опас з Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції.

Важливо! Більшість іноземців не муситимуть здавати додаткові іспити у Польщі, аби отримати місцеве водійське посвідчення.

«Більшість таксистів, котрі працюють у Польщі, — це люди з трьох країн: України, Білорусі та Грузії. Ці країни отримують польські водійські права на засадах їх заміни після підтвердження», — говорить він.

Тобто водіям із України достатньо замінити своє українське посвідчення водія на польське, аби продовжувати роботу. Для звернення щодо отримання польських водійських прав потрібно провести у Польщі понад 185 днів.

Проте є й інша сторона цієї історії: як пише Польське Радіо, у результаті цих змін водіїв може стати менше, що у наслідку може призвести до зростання цін на послуги перевезення для клієнтів.

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