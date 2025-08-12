Зарплати в Польщі зростають: скільки можна заробляти — Finance.ua

Зарплати в Польщі зростають: скільки можна заробляти Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Зарплати в Польщі зростають: скільки можна заробляти

Середня валова місячна зарплата у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі (GUS), пише inpoland.net

Однак попри позитивну динаміку в річному вимірі, порівняно з першим кварталом 2025 року, польська середня зарплата все ж знизилася — тоді вона становила 8 962,28 злотих.

Статистики підкреслюють, що загальне збільшення заробітних плат відбулося завдяки зростанню додаткових виплат, таких як премії та бонуси різного типу: дискреційні, річні, піврічні та квартальні, а також винагороди за понаднормову роботу.

Окрім середніх показників, GUS оприлюднило й медіанну зарплату за лютий 2025 року, яка становила 7 166,00 злотих. Цей показник на 23,5% нижчий за середню валову місячну зарплату на той час — 9 362,47 злотих, що свідчить про нерівномірність розподілу доходів серед працівників.

Розподіл за статтю, віком та компаніями

Детальніше проаналізувавши дані, Головне статистичне управління зазначає, що медіанна зарплата суттєво варіюється залежно від віку, статі та розміру підприємства.

Наприклад, чоловіки у Польщі отримують в середньому 7 275 злотих, тоді як жінки — 7 060,44 злотих.

Найвищий рівень медіанної зарплати зафіксований у віковій групі 45−54 роки — 7 560,40 злотих.

Щодо розміру компаній, найбільші підприємства з чисельністю працівників понад 1 000 осіб забезпечують найвищий рівень медіанної зарплати — 8 594,28 злотих.

Таким чином, незважаючи на незначне квартальне зниження, загальна тенденція в оплаті праці у Польщі залишається позитивною.

Довідка Finance.ua:

за останнє десятиліття Польща суттєво підвищила мінімальну заробітну плату, однак за цим показником все ще поступається вісьмом країнам Європейського Союзу. Станом на 2025 рік мінімалка в Польщі становить 1100 євро;

з 2015 до 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зростала в середньому на 10,2% щорічно. Це один із найвищих показників у ЄС;

за статистикою, найвищі медіанні зарплати у Польщі отримують у таких сферах: гірничодобувна промисловість — 15 778,83 злотих; ІТ та зв’язок — 13 544,49 злотих; фінанси та страхування — 12 677,05 злотих.

