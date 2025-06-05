Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє — Finance.ua

Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє
Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило актуальні дані про зарплати в країні. Попри зростання середніх показників, реальна картина доходів населення залишається нерівномірною.
Про це повідомляє видання inpoland.
Середня та медіанна зарплата: що потрібно знати
У квітні 2025 року середня заробітна плата в польській економіці становила 8 800 злотих брутто, а в секторі підприємств — понад 9 000 злотих.
Проте більш показовим є рівень медіанної зарплати — він дозволяє побачити, скільки реально заробляє «середній» працівник. У грудні 2024 року медіана в Польщі склала 7266,80 злотих брутто, тобто половина працівників отримувала менше цієї суми, а половина — більше.
Гендерний та віковий розрив у зарплатах
У розрізі за статтю, чоловіки мали медіанну зарплату на майже 300 злотих вищу, ніж жінки:
- чоловіки — 7424,50 злотих;
- жінки — 7124,65 злотих.
Найвища медіанна зарплата спостерігається у віковій категорії 45−54 років — 7620,74 злотих.
Також статистика свідчить, що працівники великих компаній (1000+ осіб) мають значно вищі доходи — медіана становить 8820,95 злотих.
За даними GUS:
- 10% найбільш оплачуваних працівників отримували понад 15 116 злотих брутто, що вдвічі перевищує медіану;
- 10% працівників з найменшими доходами заробляли 4300 злотих брутто, що відповідає мінімальній зарплаті в Польщі.
Це свідчить про суттєву зарплатну диференціацію на польському ринку праці.
У яких галузях платять найбільше і найменше
Найвищі медіанні зарплати — у таких сферах:
- гірничодобувна промисловість — 15 778,83 злотих;
- ІТ та зв’язок — 13 544,49 злотих;
- фінанси та страхування — 12 677,05 злотих.
Найнижчі зарплати — у сферах обслуговування:
- готельно-ресторанний бізнес — 5596,64 злотих;
- адміністративна та допоміжна діяльність — 6690,87 злотих;
- інші види послуг — 6928,05 злотих
Де заробляють найбільше: регіони
Очікувано, найвищу медіанну зарплату зафіксовано у Варшаві — 10 000 злотих брутто. У топ-3 також увійшли:
- передмістя Варшави — 9200 злотих;
- Польковицький повіт (Нижня Сілезія) — 9196 злотих.
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