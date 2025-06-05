Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє — Finance.ua
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Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє

Особисті фінанси
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Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє
Реальні зарплати в Польщі: хто і скільки заробляє
Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило актуальні дані про зарплати в країні. Попри зростання середніх показників, реальна картина доходів населення залишається нерівномірною.
Про це повідомляє видання inpoland.

Середня та медіанна зарплата: що потрібно знати

У квітні 2025 року середня заробітна плата в польській економіці становила 8 800 злотих брутто, а в секторі підприємств — понад 9 000 злотих.
Проте більш показовим є рівень медіанної зарплати — він дозволяє побачити, скільки реально заробляє «середній» працівник. У грудні 2024 року медіана в Польщі склала 7266,80 злотих брутто, тобто половина працівників отримувала менше цієї суми, а половина — більше.

Гендерний та віковий розрив у зарплатах

У розрізі за статтю, чоловіки мали медіанну зарплату на майже 300 злотих вищу, ніж жінки:
  • чоловіки — 7424,50 злотих;
  • жінки — 7124,65 злотих.
Найвища медіанна зарплата спостерігається у віковій категорії 45−54 років — 7620,74 злотих.
Також статистика свідчить, що працівники великих компаній (1000+ осіб) мають значно вищі доходи — медіана становить 8820,95 злотих.
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За даними GUS:
  • 10% найбільш оплачуваних працівників отримували понад 15 116 злотих брутто, що вдвічі перевищує медіану;
  • 10% працівників з найменшими доходами заробляли 4300 злотих брутто, що відповідає мінімальній зарплаті в Польщі.
Це свідчить про суттєву зарплатну диференціацію на польському ринку праці.
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У яких галузях платять найбільше і найменше

Найвищі медіанні зарплати — у таких сферах:
  • гірничодобувна промисловість — 15 778,83 злотих;
  • ІТ та зв’язок — 13 544,49 злотих;
  • фінанси та страхування — 12 677,05 злотих.
Найнижчі зарплати — у сферах обслуговування:
  • готельно-ресторанний бізнес — 5596,64 злотих;
  • адміністративна та допоміжна діяльність — 6690,87 злотих;
  • інші види послуг — 6928,05 злотих

Де заробляють найбільше: регіони

Очікувано, найвищу медіанну зарплату зафіксовано у Варшаві — 10 000 злотих брутто. У топ-3 також увійшли:
  • передмістя Варшави — 9200 злотих;
  • Польковицький повіт (Нижня Сілезія) — 9196 злотих.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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