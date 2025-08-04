Польська мінімалка у десятці найвищих в ЄС: рейтинг — Finance.ua

Польська мінімалка у десятці найвищих в ЄС: рейтинг Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Польська мінімалка у десятці найвищих в ЄС: рейтинг

За останнє десятиліття Польща суттєво підвищила мінімальну заробітну плату, однак за цим показником все ще поступається вісьмом країнам Європейського Союзу. Станом на 2025 рік мінімалка в Польщі становить 1100 євро.

Про це свідчать дані Євростату, пише inpoland

З 2015 до 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зростала в середньому на 10,2% щорічно. Це один із найвищих показників у ЄС — швидше зростання зафіксоване лише в:

Румунії — +13% щороку,

Литві — +12,3%,

Болгарії — +11%.

Втім, ці країни починали з нижчих стартових рівнів, і навіть зараз їхні мінімальні зарплати нижчі за польську.

Країни з вищими мінімалками

Польща наразі посідає дев’яту позицію в рейтингу мінімальних зарплат ЄС. Попереду — такі країни, як:

Словенія — 1278 євро,

Іспанія — 1381 євро,

Ірландія, Нідерланди, Німеччина — понад 2000 євро,

Люксембург — беззаперечний лідер із мінімалкою у 2704 євро.

Найнижча мінімальна зарплата в ЄС — у Болгарії, де вона становить 551 євро.

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Якщо враховувати купівельну спроможність, тобто скільки товарів і послуг можна купити за мінімальну зарплату, Польща посідає восьме місце в ЄС. Найвищий рівень купівельної спроможності мають:

Люксембург,

Німеччина.

Найменше за мінімалку можуть дозволити собі мешканці Естонії — вона має найнижчу купівельну спроможність серед країн Євросоюзу.

До речі, наступне зростання мінімальної зарплати в Польщі очікується в 2026 році. Попередньо йдеться про підвищення на 3% — до 4806 злотих брутто. Однак це не змінить позицію Польщі в європейському рейтингу, адже інші країни також планують коригування.

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