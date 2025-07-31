Отримати громадянство Польщі стане дорожче — Finance.ua

Отримати громадянство Польщі стане дорожче
Отримання польського громадянства подорожчає вже з 1 серпня — змінюються розміри державних оплат за розгляд справ.
Про це пише inpoland.net.
- Згідно з новими правилами, подання документів на громадянство через президента Польщі (nadanie obywatelstwa) обійдеться у 1669 злотих. Раніше ця процедура не передбачала жодних державних мит.
- Якщо ж оформлення відбувається через воєводу (uznanie za obywatela), вартість становитиме 1000 злотих замість попередніх 219.
При цьому у разі відмови кошти не повертаються.
Також змінено строк розгляду справ: тепер інспектор офіційно має до шести місяців для ухвалення рішення.
Польща хоче обмежити в’їзд іноземців по безвізу в ЄС
Крім вищевказаних змін, країна розглядає можливість обмеження безвізового режиму для громадян окремих країн Шенгенської зони. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, коментуючи загрози, пов’язані з міграційною політикою, та гучну справу колумбійця, підозрюваного у зв’язках з російською розвідкою.
За словами Мрочека, у серпні 2024 року Польща вже запровадила візовий режим для громадян Колумбії, які приїжджають з метою працевлаштування. Тепер влада планує ініціювати на рівні Шенгенської зони скасування безвізу для ще кількох держав.
«Імовірно, ми звернемося з такою заявкою в рамках Шенгену», — зазначив заступник міністра.
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Як повідомила Агентура внутрішньої безпеки (ABW), у травні 2024 року в Польщі було затримано 27-річного громадянина Колумбії, який, за даними слідства, вчинив два підпали за завданням російських спецслужб. Під виглядом науковця з Південної Америки він нібито збирав розвідувальну інформацію.
У червні 2025 року чеський суд визнав чоловіка винним у підпалі автобусного депо в Празі та підготовці до підпалу торговельного центру. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Прем’єр Чехії наголосив, що за діями іноземця стояли російські розвідслужби.
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