Отримати громадянство Польщі стане дорожче — Finance.ua

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Отримати громадянство Польщі стане дорожче

Світ
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Отримати громадянство Польщі стане дорожче
Отримати громадянство Польщі стане дорожче
Отримання польського громадянства подорожчає вже з 1 серпня — змінюються розміри державних оплат за розгляд справ.
Про це пише inpoland.net.
  • Згідно з новими правилами, подання документів на громадянство через президента Польщі (nadanie obywatelstwa) обійдеться у 1669 злотих. Раніше ця процедура не передбачала жодних державних мит.
  • Якщо ж оформлення відбувається через воєводу (uznanie za obywatela), вартість становитиме 1000 злотих замість попередніх 219.
При цьому у разі відмови кошти не повертаються.
Також змінено строк розгляду справ: тепер інспектор офіційно має до шести місяців для ухвалення рішення.

Польща хоче обмежити в’їзд іноземців по безвізу в ЄС

Крім вищевказаних змін, країна розглядає можливість обмеження безвізового режиму для громадян окремих країн Шенгенської зони. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, коментуючи загрози, пов’язані з міграційною політикою, та гучну справу колумбійця, підозрюваного у зв’язках з російською розвідкою.
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За словами Мрочека, у серпні 2024 року Польща вже запровадила візовий режим для громадян Колумбії, які приїжджають з метою працевлаштування. Тепер влада планує ініціювати на рівні Шенгенської зони скасування безвізу для ще кількох держав.
«Імовірно, ми звернемося з такою заявкою в рамках Шенгену», — зазначив заступник міністра.

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Як повідомила Агентура внутрішньої безпеки (ABW), у травні 2024 року в Польщі було затримано 27-річного громадянина Колумбії, який, за даними слідства, вчинив два підпали за завданням російських спецслужб. Під виглядом науковця з Південної Америки він нібито збирав розвідувальну інформацію.
У червні 2025 року чеський суд визнав чоловіка винним у підпалі автобусного депо в Празі та підготовці до підпалу торговельного центру. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Прем’єр Чехії наголосив, що за діями іноземця стояли російські розвідслужби.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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