Скільки коштує вища освіта в Іспанії (ціни, стипендії та гранти)

В Іспанії платять за навчання не лише іноземні, а й місцеві студенти. А потрапити на бюджет складно.

Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про те, в яку ціну обійдеться отримання вищої освіти ще в 4 країнах Європи.

Навчання в державних і приватних університетах

Навіть без бюджету вартість навчання у державних університетах Іспанії залишається однією з найнижчих у Європі. Вона розраховується на основі системи кредитів ECTS.

від 12 до 35 євро. Ціна за один кредит варіюється

Це дозволяє уряду підтримувати низькі загальні тарифи, які коливаються від 250 до 1 200 євро за семестр.

Разом з цим вартість може значно відрізнятися залежно від обраної спеціальності, оскільки кількість необхідних кредитів для різних програм є різною. Це означає, що вузькоспеціалізовані курси можуть коштувати дешевше, ніж загальні освітні програми.

Приватні

У приватних університетах ціни суттєво вищі — від 5 до 8 тис. євро за семестр.

У престижних школах бізнесу, як-от IE University чи ESADE, навчання може сягати 25−30 тис. євро на рік.

Проте вони мають свої переваги: вступити сюди легше, приймають українські атестати без додаткових іспитів, часто не вимагають складання загальнонаціонального вступного іспиту PAU, а також пропонують широкий вибір програм англійською. Деякі приватні виші зараховують студентів навіть без знання іспанської мови.

Стипендії та гранти

Стипендії та гранти в Іспанії можуть отримати навіть студенти бакалаврату. Доступні як часткові, так і повні пакети фінансової підтримки.

Наприклад, стипендія University of Jaen покриває вартість навчання та медичного страхування, виділяє 2 200 євро на рік для оренди житла, а також надає безкоштовні курси іспанської мови. Податися на неї може будь-який іноземний студент із середнім балом не нижче 7 із 10.

Варто зазначити, що підтримка надається лише у державних університетах і виключно тим студентам, які обирають програми іспанською мовою.

Після 2022 року багато іспанських університетів запровадили цільові стипендії для українських студентів і біженців. Вони можуть включати повне звільнення від оплати за навчання, безкоштовне проживання в гуртожитку та щомісячну фінансову підтримку.

Додаткові витрати

Проживання є основною статтею витрат, і його вартість сильно залежить від міста. Старі та великі університети зазвичай мають власні студентські резиденції, проте проживання там платне.

Часто вартість гуртожитку порівнянна з орендою квартири, а іноді навіть вища. Середні ціни коливаються від 350 до 700 євро на місяць, але точну суму потрібно уточнювати безпосередньо в університеті.

Оренда кімнати у спільній квартирі в Мадриді та Барселоні обійдеться в 400−600 євро на місяць, тоді як у менших містах, таких як Валенсія чи Севілья, ціна становить 250−350 євро.

Загальний місячний бюджет на проживання, харчування, транспорт та розваги коливається від 800 до 1200 євро. Додаткові витрати включають комунальні послуги — 60−120 євро на місяць, а також одноразову заставу за оренду, яка зазвичай дорівнює вартості оренди за 1−2 місяці.

