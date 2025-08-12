Зарплаты в Польше растут: сколько можно зарабатывать — Finance.ua

Зарплаты в Польше растут: сколько можно зарабатывать Сегодня 19:00 — Личные финансы

Средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2025 года достигла 8 748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS), пишет inpoland.net

Однако, несмотря на положительную динамику в годовом измерении по сравнению с первым кварталом 2025 года, польская средняя зарплата все же снизилась — тогда она составила 8 962,28 злотых.

Статистики подчеркивают, что общее увеличение заработных плат произошло благодаря росту дополнительных выплат, таких как премии и бонусы разного типа: дискреционные, годовые, полугодовые и квартальные, а также вознаграждения за сверхурочную работу.

Кроме средних показателей, GUS обнародовала и медианную зарплату за февраль 2025 года, которая составила 7 166,00 злотых. Этот показатель на 23,5% ниже средней валовой месячной зарплаты того времени — 9 362,47 злотых, что свидетельствует о неравномерности распределения доходов среди работников.

Распределение по полу, возрасту и компаниям

Детальнее проанализировав данные, Главное статистическое управление отмечает, что медианная зарплата существенно варьируется в зависимости от возраста, пола и размера предприятия.

Например, мужчины в Польше получают в среднем 7275 злотых, тогда как женщины — 7060,44 злотых.

Самый высокий уровень медианной зарплаты зафиксирован в возрастной группе 45−54 года — 7 560,40 злотых.

Относительно размера компаний, крупнейшие предприятия с численностью работников более 1 000 человек обеспечивают самый высокий уровень медианной зарплаты — 8 594,28 злотых.

Таким образом, несмотря на незначительное квартальное снижение, общая тенденция в оплате труда в Польше остается положительной.

Справка Finance.ua:

за последнее десятилетие Польша существенно повысила минимальную заработную плату, однако по этому показателю все еще уступает 8 странам Европейского Союза. По состоянию на 2025 год минималка в Польше составляет 1100 евро;

с 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС;

по статистике, самые высокие медианные зарплаты в Польше получают в следующих областях: горнодобывающая промышленность — 15 778,83 злотых; ІТ и связь — 13 544,49 злотых; финансы и страхование — 12 677,05 злотых.

