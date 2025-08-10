В Польше уменьшилось количество рабочих мест: где искать работу — Finance.ua
ру
В Польше уменьшилось количество рабочих мест: где искать работу

Личные финансы
27
В Польше становится труднее найти работу. Но в двух воеводствах в этом году наблюдается рост занятости. Также наблюдается значительное различие в заработной плате между воеводствами.
Об этом сообщает «Rzeczpospolita».
Разница в средней зарплате в секторе предприятий между Мазовецким и Варминско-Мазурским воеводствами составляет около 3000 злотых.

Где самые большие зарплаты

По данным GUS, самые большие средние зарплаты в первом полугодии 2025 года получали в Мазовецком воеводстве — 10 200 злотых, в Малопольском воеводстве — 9 300 злотых и Нижнесилезском воеводстве — 9 200 злотых.
Самые маленькие зарплаты
Зафиксированы в Подляшском и Подкарпатском воеводствах — менее 7 500 злотых, Свентокшисском воеводстве — 7 400 злотых и Варминско-Мазурском — 7 300 злотых.
По сравнению с июнем прошлого года, занятость в секторе предприятий (в компаниях, где работает 10 и более человек, за исключением финансового сектора и государственного управления) возросла только в Малопольском и Великопольском воеводствах (+1,5% и +0,6% соответственно).
В других воеводствах занятость снизилась. По данным Rzeczpospolita, спад колебался от -0,6% в Опольском и Свентокшисском воеводствах до -2,1% в Куявско-Поморском и Силезском воеводствах, -2,4% в Любушском воеводстве и -4,1% в Варминско-Мазурском воеводстве.

В каких городах более высокая зарплата

Если брать средние зарплаты в городах, то самые высокие заработки были:
  • в Катовице (11 200 злотых),
  • Кракове (10 900 злотых),
  • Варшаве (10 500 злотых)
  • Гданьске (10 600 злотых).
Самая маленькая зарплата зафиксирована в Белостоке (7400 злотых).
В Польше оплата труда зависит преимущественно от отрасли, а местонахождение является второстепенным фактором.
Ранее писали, почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).
Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг.
В январе 2025 года минималка в странах-членах ЕС колебалась от 551 евро в Болгарии до 2638 евро в Люксембурге. В Польше с нового года минимальная зарплата составляет 4666 злотых (около 1091 евро).
В большинстве стран Евросоюза существует минимальная зарплата. Размер минималки устанавливается государством. Однако есть страны — исключения, где понятие минимальной платы отсутствует — Австрия, Дания, Италия, Финляндия и Швеция.
По данным Евростата, в январе 2025 года размер минималки в странах ЕС колебался от 551 до 2638 евро в месяц. По состоянию на 1 января 2025 года самый высокий уровень минимальной заработной платы за месяц зафиксирован в Люксембурге (2638 евро), Ирландии (2282 евро) и Нидерландах (2193 евро). Самая низкая минималка была в Болгарии (551 евро), Венгрии (707 евро) и Латвии (740 евро).

Справка Finance.ua:

  • В исследовании Евростат разделил страны ЕС на три группы по уровню минимальной зарплаты. Пороговые значения составляли 1000 и 1500 евро, поэтому Польша с результатом 1091 евро оказалась во второй группе вместе с такими странами, как Испания, Литва и Португалия и заняла 9 место.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
