В прифронтовых областях стартовали две грантовые программы для бизнеса
С 8 октября предприниматели из восьми прифронтовых областей могут подавать заявки на участие в двух грантовых программах — для самозанятых лиц, микробизнеса и для малых и средних предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Инициативы реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках Программы BLOOM («Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков») при поддержке правительства Великобритании через UK Aid.
Гранты доступны для бизнесов, работающих или релоцировавшихся в следующие области:
- Черниговскую,
- Днепропетровскую,
- Харьковскую,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесскую,
- Сумскую,
- Запорожскую области.
Гранты для самозанятых и микробизнеса
Кто может подать заявку: самозанятые лица, домохозяйства и пострадавшие от войны микропредприниматели.
Размер гранта: от 1000 до 5000 долларов США в гривневом эквиваленте.
Целевое использование: приобретение оборудования, инструментов или средств для запуска или развития собственного дела.
Программа реализуется Mercy Corps в партнерстве с «Каритас Украина», «Центром занятости свободных людей», «Альянсом Глобал» и «Десятым апреля». Подать заявку можно здесь.
Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса
Кто может подать заявку: малые и средние предприятия.
Размер гранта: от 17000 до 30000 долларов США в гривневом эквиваленте.
Назначение: приобретение производственных основных средств для развития компании.
Программа реализуется в партнерстве с West Ukraine Digital. Подача заявки по ссылке.
Условия участия и критерии отбора
Податься могут внутренне перемещенные лица и местные жители с подконтрольных правительству территорий.
Основные критерии:
- социальная или финансовая уязвимость;
- наличие жизнеспособной бизнес-идеи;
- создание или сохранение рабочих мест;
- положительная репутация и опыт;
- готовность софинансировать до 50% стоимости проекта (для МСП).
Отобранные участники получат консультационную и организационную поддержку.
Программа действует до 31 марта 2026 года.
Справка Finance.ua:
- Mercy Corps — международная гуманитарная организация, работающая более чем в 35 странах. С начала полномасштабной войны поддержали более 1 млн украинцев, предоставляя денежную и гуманитарную помощь, а также гранты для бизнеса;
- программа BLOOM направлена на укрепление экономической устойчивости пострадавших от войны домохозяйств путем поддержки средств к существованию и развитию местного бизнеса.
