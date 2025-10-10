В прифронтовых областях стартовали две грантовые программы для бизнеса Сегодня 12:03 — Личные финансы

В прифронтовых областях стартовали две грантовые программы для бизнеса

С 8 октября предприниматели из восьми прифронтовых областей могут подавать заявки на участие в двух грантовых программах — для самозанятых лиц, микробизнеса и для малых и средних предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инициативы реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках Программы BLOOM («Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков») при поддержке правительства Великобритании через UK Aid.

Читайте также Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году

Гранты доступны для бизнесов, работающих или релоцировавшихся в следующие области:

Черниговскую,

Днепропетровскую,

Харьковскую,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесскую,

Сумскую,

Запорожскую области.

Гранты для самозанятых и микробизнеса

Кто может подать заявку: самозанятые лица, домохозяйства и пострадавшие от войны микропредприниматели.

Размер гранта: от 1000 до 5000 долларов США в гривневом эквиваленте.

Целевое использование: приобретение оборудования, инструментов или средств для запуска или развития собственного дела.

Программа реализуется Mercy Corps в партнерстве с «Каритас Украина», «Центром занятости свободных людей», «Альянсом Глобал» и «Десятым апреля». Подать заявку можно здесь.

Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса

Кто может подать заявку: малые и средние предприятия.

Размер гранта: от 17000 до 30000 долларов США в гривневом эквиваленте.

Назначение: приобретение производственных основных средств для развития компании.

Программа реализуется в партнерстве с West Ukraine Digital. Подача заявки по ссылке.

Читайте также Мелким ФЛП могут усложнить закрытие бизнеса

Условия участия и критерии отбора

Податься могут внутренне перемещенные лица и местные жители с подконтрольных правительству территорий.

Основные критерии:

социальная или финансовая уязвимость;

наличие жизнеспособной бизнес-идеи;

создание или сохранение рабочих мест;

положительная репутация и опыт;

готовность софинансировать до 50% стоимости проекта (для МСП).

Отобранные участники получат консультационную и организационную поддержку.

Программа действует до 31 марта 2026 года.

Справка Finance.ua:

Mercy Corps — международная гуманитарная организация, работающая более чем в 35 странах. С начала полномасштабной войны поддержали более 1 млн украинцев, предоставляя денежную и гуманитарную помощь, а также гранты для бизнеса;

программа BLOOM направлена ​​на укрепление экономической устойчивости пострадавших от войны домохозяйств путем поддержки средств к существованию и развитию местного бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.