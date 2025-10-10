0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прифронтовых областях стартовали две грантовые программы для бизнеса

Личные финансы
1
В прифронтовых областях стартовали две грантовые программы для бизнеса
С 8 октября предприниматели из восьми прифронтовых областей могут подавать заявки на участие в двух грантовых программах — для самозанятых лиц, микробизнеса и для малых и средних предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Инициативы реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках Программы BLOOM («Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков») при поддержке правительства Великобритании через UK Aid.
Читайте также
Гранты доступны для бизнесов, работающих или релоцировавшихся в следующие области:
  • Черниговскую,
  • Днепропетровскую,
  • Харьковскую,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Одесскую,
  • Сумскую,
  • Запорожскую области.

Гранты для самозанятых и микробизнеса

Кто может подать заявку: самозанятые лица, домохозяйства и пострадавшие от войны микропредприниматели.
Размер гранта: от 1000 до 5000 долларов США в гривневом эквиваленте.
Целевое использование: приобретение оборудования, инструментов или средств для запуска или развития собственного дела.
Программа реализуется Mercy Corps в партнерстве с «Каритас Украина», «Центром занятости свободных людей», «Альянсом Глобал» и «Десятым апреля». Подать заявку можно здесь.

Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса

Кто может подать заявку: малые и средние предприятия.
Размер гранта: от 17000 до 30000 долларов США в гривневом эквиваленте.
Назначение: приобретение производственных основных средств для развития компании.
Программа реализуется в партнерстве с West Ukraine Digital. Подача заявки по ссылке.
Читайте также

Условия участия и критерии отбора

Податься могут внутренне перемещенные лица и местные жители с подконтрольных правительству территорий.
Основные критерии:
  • социальная или финансовая уязвимость;
  • наличие жизнеспособной бизнес-идеи;
  • создание или сохранение рабочих мест;
  • положительная репутация и опыт;
  • готовность софинансировать до 50% стоимости проекта (для МСП).
Отобранные участники получат консультационную и организационную поддержку.
Программа действует до 31 марта 2026 года.

Справка Finance.ua:

  • Mercy Corps — международная гуманитарная организация, работающая более чем в 35 странах. С начала полномасштабной войны поддержали более 1 млн украинцев, предоставляя денежную и гуманитарную помощь, а также гранты для бизнеса;
  • программа BLOOM направлена ​​на укрепление экономической устойчивости пострадавших от войны домохозяйств путем поддержки средств к существованию и развитию местного бизнеса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems