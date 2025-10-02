Мелким ФЛП могут усложнить закрытие бизнеса Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Мелким ФЛП могут усложнить закрытие бизнеса

Национальный банк Украины инициирует изменения, которые могут существенно усложнить процесс прекращения деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Главная цель предложения — усилить финансовый мониторинг и обеспечить полноту уплаты налогов перед закрытием бизнеса.

Об этом идет речь в материале Экономической правды.

«Эта инициатива направлена ​​на борьбу с теневыми схемами и использованием ФЛП для вывода капитала, особенно накануне прекращения деятельности. Однако такое усложнение процедуры может вызвать недовольство среди добросовестных предпринимателей из-за продления бюрократических сроков», — говорят эксперты.

Предложение НБУ предусматривает введение обязательной проверки информации о финансовой деятельности предпринимателя перед его исключением из Единого государственного реестра. В частности, будут проверяться следующие аспекты:

Оборот средств ФЛП.

Полнота и своевременность уплаты налогов.

НБУ стремится приступить к более тщательной проверке финансовых операций предпринимателя.

Если раньше процесс закрытия ФЛП был относительно быстрым и часто проводился по декларативному принципу, то теперь НБУ предлагает сделать его более зависимым от подтверждения прозрачности финансовой деятельности.

