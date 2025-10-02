НБУ: настроения бизнеса улучшились благодаря стабильному спросу и низкой инфляции Сегодня 09:44

НБУ: настроения бизнеса улучшились благодаря стабильному спросу и низкой инфляции

В сентябре украинский бизнес возобновил позитивные ожидания относительно собственной экономической деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), которые Национальный банк рассчитывает каждый месяц, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

В сентябре 2025 года ИОДА вырос до 50.4 с 49.0 в августе 2025 года и был выше уровня в сентябре 2024 года (48.7).

Отмечается, что улучшению настроений способствовали устойчивый потребительский спрос, стабильная ситуация в энергетике, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке. Однако сдерживающими факторами оставались усиление интенсивности обстрелов, значительные затраты на восстановление, повышение тарифов и дефицит квалифицированных кадров.

Торговля

Предприятия торговли уже седьмой месяц положительно оценивают результаты работы. Это объясняется достаточным предложением продуктов, активным спросом и замедлением инфляции.

Секторальный индекс вырос до 54,0 с 51,8 в августе (в сентябре 2024 года — 52,1). Торговые компании прогнозируют дальнейший рост товарооборота и закупок, однако ожидают снижения торговой маржи.

Строительство

Предприятия строительства не ожидали изменений в своей текущей деятельности, несмотря на финансирование строительства дорог, устойчивый внутренний спрос, а также благоприятные погодные условия: секторальный индекс в сентябре составил 50.0 по сравнению с 54.0 в августе 2025 года (в сентябре 2024 — 50.1).

Строители ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства, новых заказов и закупки сырья и материалов, хотя и более медленными темпами. На фоне ожидаемого роста стоимости услуг подрядчиков, респонденты были настроены на замедление темпов увеличения объема закупки их услуг. Продолжалось смягчение оценок доступности подрядчиков.

Промышленность

Предприятия промышленности смягчили сдержанные оценки результатов своей деятельности, несмотря на дальнейшее разрушение производственных мощностей и преодоление их последствий, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в сентябре составил 49.1 по сравнению с 48.7 в августе 2025 года (в сентябре 2024 года — 50.3).

Промышленники и далее были настроены на увеличение объема произведенной продукции, не ожидая изменений относительно объема новых заказов на продукцию. В то же время смягчились сдержанные оценки объема новых экспортных заказов на продукцию, объема незавершенного производства, а также остатков готовой продукции. В первый раз за шесть месяцев ожидалось увеличение объема запасов сырья и материалов.

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг продолжили смягчать оценки своих экономических перспектив, несмотря на увеличение расходов бизнеса и сложную и дорогую логистику: секторальный индекс в сентябре составил 49.4 (в августе 2025 года — 47.0, в сентябре 2024 года — 44.6).

В отличие от предыдущего месяца, респонденты ожидали увеличения объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги и услуг в процессе выполнения.

На фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен предприятия промышленности и строительства ожидали удорожания цен на собственную продукцию, а предприятия торговли — увеличение стоимости товаров, закупленных для продажи. В секторе услуг ожидалось замедление темпов роста цен поставщиков и сохранение высоких оценок тарифов на собственные услуги.

Ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда неустойчивая. Как и в предыдущем месяце, только респонденты строительства ожидали увеличения общей численности работников, хотя и более низкими темпами.

Предприятия торговли были настроены на постоянное общее количество работников. В промышленности и секторе услуг ожидалось сокращение персонала.

