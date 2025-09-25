0 800 307 555
Количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сегодняшний день в обновленном перечне — 6 619 компаний и 530 ФЛП.
Об этом свидетельствует информация «Опендатабот».

Кто выбыл и кто добавился

За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось всего 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.
Напомним, чтобы попасть в Клуб, бизнес должен:
  • не иметь налоговых долгов и нарушений в течение последних 3 лет,
  • подавать налоговую отчетность в срок,
  • иметь прозрачную структуру собственности с открытой информацией о конечных владельцах,
  • демонстрировать стабильные финансовые результаты.
Несмотря на это, в перечне есть 3 компании в состоянии прекращения и еще одна с открытым делом о банкротстве.

Финансовые результаты

  • 20 компаний задекларировали доход более 10 млрд грн за 2024 год.
  • 220 компаний имеют от 1 до 10 млрд.
  • Крупнейшая группа — 2 751 компания с оборотом от 10 до 100 млн грн.
  • 130 компаний не предоставили финансовую отчетность.
Без «российского следа»

Ни одна компания из обновленного списка не имеет открытых производств по долгам или штрафам. В начале полномасштабной войны 28 компаний имели российских владельцев, сейчас — ни одной.
Где больше всего «белого бизнеса»

  • Торговля и ремонт автотранспорта — 1 485 компаний (свыше 20% списка)
  • Перерабатывающая промышленность — 1 054
  • Аграрный сектор — 952
По регионам лидирует Киев (1689 компаний, 25,5%), далее следуют Днепропетровская (631), Киевская (498), Львовская (467) и Полтавская области (311).
Кто из ФЛП в списке

В Клуб вошли 530 ФЛП, из них 7 с закрытыми данными.
Больше ФЛП из перечня зарегистрировано в Киеве (82, или 16%), на Днепропетровщине (11%) и Львовщине (9%).
Самые популярные сферы среди ФЛП — торговля (200 предпринимателей, 38%), транспорт и логистика (11%), админуслуги (10%) и питание (9%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесДеньги
