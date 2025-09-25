Клуб белого бизнеса сокращается — четверть компаний исключены из перечня
Количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сегодняшний день в обновленном перечне — 6 619 компаний и 530 ФЛП.
Об этом свидетельствует информация «Опендатабот».
Кто выбыл и кто добавился
За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось всего 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.
Напомним, чтобы попасть в Клуб, бизнес должен:
- не иметь налоговых долгов и нарушений в течение последних 3 лет,
- подавать налоговую отчетность в срок,
- иметь прозрачную структуру собственности с открытой информацией о конечных владельцах,
- демонстрировать стабильные финансовые результаты.
Несмотря на это, в перечне есть 3 компании в состоянии прекращения и еще одна с открытым делом о банкротстве.
Финансовые результаты
- 20 компаний задекларировали доход более 10 млрд грн за 2024 год.
- 220 компаний имеют от 1 до 10 млрд.
- Крупнейшая группа — 2 751 компания с оборотом от 10 до 100 млн грн.
- 130 компаний не предоставили финансовую отчетность.
Без «российского следа»
Ни одна компания из обновленного списка не имеет открытых производств по долгам или штрафам. В начале полномасштабной войны 28 компаний имели российских владельцев, сейчас — ни одной.
Где больше всего «белого бизнеса»
- Торговля и ремонт автотранспорта — 1 485 компаний (свыше 20% списка)
- Перерабатывающая промышленность — 1 054
- Аграрный сектор — 952
По регионам лидирует Киев (1689 компаний, 25,5%), далее следуют Днепропетровская (631), Киевская (498), Львовская (467) и Полтавская области (311).
Кто из ФЛП в списке
В Клуб вошли 530 ФЛП, из них 7 с закрытыми данными.
Больше ФЛП из перечня зарегистрировано в Киеве (82, или 16%), на Днепропетровщине (11%) и Львовщине (9%).
Самые популярные сферы среди ФЛП — торговля (200 предпринимателей, 38%), транспорт и логистика (11%), админуслуги (10%) и питание (9%).
