Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году
Правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который, в частности, предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.
Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:
- минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;
- прожиточного минимума на сумму — 3 209 грн.
Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал, какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.
I группа
- Единый налог: 320,90 грн
- Военный сбор: 864,70 грн
- ЕСВ: 1902,34 грн
- Лимит доходов: 1 444 049 грн
II группа
- Единый налог: 1729,40 грн
- Военный сбор: 864,70 грн
- ЕСВ: 1902,34 грн
- Лимит доходов: 7 211 598 грн
III группа (без НДС/с НДС)
- Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС
- Военный сбор: 1%/1%
- ЕСВ: 1902,34 грн
- Лимит доходов: 10 091 049 грн
«Конечно, до 20 ноября 2025 года (когда его должны принять) еще могут быть изменения. Но обычно цифры минзарплаты и прожиточного минимума очень нечасто претерпевают изменения с момента презентации и на момент окончательного принятия Закона Верховной Радой. Поэтому можем рассматривать все эти показатели как базовые и начинать планировать работу ФЛП в 2026 году, отталкиваясь именно от них», — отметил Зарайский.
Также налоговый консультант отметил, что размер ставки единого налога для плательщиков ЕН 1 и 2 групп устанавливается местными советами. Следовательно, в отдельных населенных пунктах и/или для отдельных видов деятельности ставка ЕН может быть меньше, чем максимальный уровень, определенный НКУ.
Однако, если вы осуществляете продажу товаров (оказываете услуги) не в том населенном пункте, где зарегистрирован ваш ФЛП, а в каком-то другом или продаете товары или предоставляете услуги через интернет, для вас действует максимальная ставка единого налога, установленная НКУ — независимо от того, какая ставка была установлена вашим городским/поселковым/сельским советом.
