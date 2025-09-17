Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году Сегодня 08:04

Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который, в частности, предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.

Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:

минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;

прожиточного минимума на сумму — 3 209 грн.

Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал , какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.

I группа

Единый налог: 320,90 грн

Военный сбор: 864,70 грн

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 1 444 049 грн

II группа

Единый налог: 1729,40 грн

Военный сбор: 864,70 грн

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 7 211 598 грн

III группа (без НДС/с НДС)

Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС

Военный сбор: 1%/1%

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 10 091 049 грн

* - указаны максимальные ставки единого налога

** - указаны минимальные ставки ЕСВ,

«Конечно, до 20 ноября 2025 года (когда его должны принять) еще могут быть изменения. Но обычно цифры минзарплаты и прожиточного минимума очень нечасто претерпевают изменения с момента презентации и на момент окончательного принятия Закона Верховной Радой. Поэтому можем рассматривать все эти показатели как базовые и начинать планировать работу ФЛП в 2026 году, отталкиваясь именно от них», — отметил Зарайский.

Также налоговый консультант отметил, что размер ставки единого налога для плательщиков ЕН 1 и 2 групп устанавливается местными советами. Следовательно, в отдельных населенных пунктах и/или для отдельных видов деятельности ставка ЕН может быть меньше, чем максимальный уровень, определенный НКУ.

Однако, если вы осуществляете продажу товаров (оказываете услуги) не в том населенном пункте, где зарегистрирован ваш ФЛП, а в каком-то другом или продаете товары или предоставляете услуги через интернет, для вас действует максимальная ставка единого налога, установленная НКУ — независимо от того, какая ставка была установлена ​​вашим городским/поселковым/сельским советом.

