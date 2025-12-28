Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов Сегодня 07:20

Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов

Киев стал первым в рейтинге городов Украины по развитию электронных услуг. Столица набрала 70 баллов из 100.

Об этом говорится в исследовании Transparency International Ukraine.

На втором месте — Львов, на третьем — Харьков.

Аналитики отметили приложения «Киев Цифровой» (Киев), «Днепр» (Днепр), Misto (Одесса) и Open Kharkiv (Харьков).

Меньше всего баллов набрали Полтава, Чернигов и Луцк. Общая проблема этих городов — отсутствие утвержденной программы цифрового развития, из-за чего сервисы развиваются несистемно или останавливаются.

Аналитики проверили 11 городов (Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Львов, Одессу, Полтаву, Харьков, Хмельницкий, Чернигов) и оценили, насколько удобно жители могут пользоваться онлайн-сервисами городских властей.

записываться в ЦПАУ,

отслеживать транспорт,

подавать петиции,

получать информацию об услугах,

пользоваться городскими приложениями и т. д.

В общей сложности города оценивали по 40 критериям.

Какие сильные стороны

Во всех городах есть онлайн-отслеживание транспорта и электронные петиции.

Во всех городах, кроме Кропивницкого, работает безналичная оплата проезда

Доступна онлайн-запись в ЦПАУ и детсады.

Какие проблемы

Социальные и медицинские услуги почти не цифровизированы

Не хватает актуальных данных об укрытиях, лекарствах, медоборудовании, энергопотреблении

В большинстве городов нет единого сайта, где собраны все электронные сервисы

Города-лидеры не систематизировали свои цифровые решения

Таким образом, там, где есть четкая цифровая стратегия, электронные сервисы лучше работают, отметили аналитики.

Они рекомендуют городам привести в порядок цифровое планирование, собрать все сервисы в одном месте, активнее развивать социальные онлайн-услуги и четко показывать, насколько актуальны данные в каждом сервисе.

