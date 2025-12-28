Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов
Киев стал первым в рейтинге городов Украины по развитию электронных услуг. Столица набрала 70 баллов из 100.
Об этом говорится в исследовании Transparency International Ukraine.
На втором месте — Львов, на третьем — Харьков.
Аналитики отметили приложения «Киев Цифровой» (Киев), «Днепр» (Днепр), Misto (Одесса) и Open Kharkiv (Харьков).
Меньше всего баллов набрали Полтава, Чернигов и Луцк. Общая проблема этих городов — отсутствие утвержденной программы цифрового развития, из-за чего сервисы развиваются несистемно или останавливаются.
Аналитики проверили 11 городов (Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Львов, Одессу, Полтаву, Харьков, Хмельницкий, Чернигов) и оценили, насколько удобно жители могут пользоваться онлайн-сервисами городских властей.
- записываться в ЦПАУ,
- отслеживать транспорт,
- подавать петиции,
- получать информацию об услугах,
- пользоваться городскими приложениями
и т. д.
В общей сложности города оценивали по 40 критериям.
Какие сильные стороны
- Во всех городах есть онлайн-отслеживание транспорта и электронные петиции.
- Во всех городах, кроме Кропивницкого, работает безналичная оплата проезда
- Доступна онлайн-запись в ЦПАУ и детсады.
Какие проблемы
- Социальные и медицинские услуги почти не цифровизированы
- Не хватает актуальных данных об укрытиях, лекарствах, медоборудовании, энергопотреблении
- В большинстве городов нет единого сайта, где собраны все электронные сервисы
- Города-лидеры не систематизировали свои цифровые решения
Таким образом, там, где есть четкая цифровая стратегия, электронные сервисы лучше работают, отметили аналитики.
Они рекомендуют городам привести в порядок цифровое планирование, собрать все сервисы в одном месте, активнее развивать социальные онлайн-услуги и четко показывать, насколько актуальны данные в каждом сервисе.
