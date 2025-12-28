0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов

10
Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов
Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов
Киев стал первым в рейтинге городов Украины по развитию электронных услуг. Столица набрала 70 баллов из 100.
Об этом говорится в исследовании Transparency International Ukraine.
На втором месте — Львов, на третьем — Харьков.
Аналитики отметили приложения «Киев Цифровой» (Киев), «Днепр» (Днепр), Misto (Одесса) и Open Kharkiv (Харьков).
Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов
Меньше всего баллов набрали Полтава, Чернигов и Луцк. Общая проблема этих городов — отсутствие утвержденной программы цифрового развития, из-за чего сервисы развиваются несистемно или останавливаются.
Аналитики проверили 11 городов (Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Львов, Одессу, Полтаву, Харьков, Хмельницкий, Чернигов) и оценили, насколько удобно жители могут пользоваться онлайн-сервисами городских властей.
  • записываться в ЦПАУ,
  • отслеживать транспорт,
  • подавать петиции,
  • получать информацию об услугах,
  • пользоваться городскими приложениями и т. д.
В общей сложности города оценивали по 40 критериям.
Киев — лидер цифровых сервисов среди украинских городов

Какие сильные стороны

  • Во всех городах есть онлайн-отслеживание транспорта и электронные петиции.
  • Во всех городах, кроме Кропивницкого, работает безналичная оплата проезда
  • Доступна онлайн-запись в ЦПАУ и детсады.

Какие проблемы

  • Социальные и медицинские услуги почти не цифровизированы
  • Не хватает актуальных данных об укрытиях, лекарствах, медоборудовании, энергопотреблении
  • В большинстве городов нет единого сайта, где собраны все электронные сервисы
  • Города-лидеры не систематизировали свои цифровые решения
Таким образом, там, где есть четкая цифровая стратегия, электронные сервисы лучше работают, отметили аналитики.
Они рекомендуют городам привести в порядок цифровое планирование, собрать все сервисы в одном месте, активнее развивать социальные онлайн-услуги и четко показывать, насколько актуальны данные в каждом сервисе.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems