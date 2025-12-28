0 800 307 555
Как устанавливается опека над имуществом пропавших без вести

Если человек пропал и в течение года нет сведений о месте его пребывания, или его исчезновение связано с войной или чрезвычайными ситуациями, он может быть признан безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах. В таком случае для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества, закон позволяет установить опеку над их имуществом.
В Министерстве юстиции Украины рассказали, как это сделать.

Как установить опеку над имуществом пропавших без вести людей

Для этого необходимо обратиться к нотариусу. Он определяет опекуна, ответственного за управление имуществом пропавшего лица.
Заявление нотариусу могут подать:
  • близкий родственник или член семьи;
  • лицо, для которого отсутствие установленной опеки над имуществом может привести к нарушению его прав или законных интересов;
  • орган опеки и попечительства.
Обычно опеку оформляют по последнему месту жительства пропавшего. Если оно неизвестно — по местонахождению недвижимого имущества или основной части движимого имущества.
Обязательства опекуна:
  • выполняет гражданские обязанности в пользу лица;
  • погашает за счет его имущества долги;
  • управляет имуществом в его интересах;
  • предоставляет за счет имущества содержание лицам, которых они по закону обязаны содержать.
По материалам:
Finance.ua
