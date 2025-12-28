Как устанавливается опека над имуществом пропавших без вести Сегодня 11:21 — Личные финансы

Как устанавливается опека над имуществом пропавших без вести

Если человек пропал и в течение года нет сведений о месте его пребывания, или его исчезновение связано с войной или чрезвычайными ситуациями, он может быть признан безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах. В таком случае для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества, закон позволяет установить опеку над их имуществом.

В Министерстве юстиции Украины рассказали , как это сделать.

Как установить опеку над имуществом пропавших без вести людей

Для этого необходимо обратиться к нотариусу. Он определяет опекуна, ответственного за управление имуществом пропавшего лица.

Заявление нотариусу могут подать:

близкий родственник или член семьи;

лицо, для которого отсутствие установленной опеки над имуществом может привести к нарушению его прав или законных интересов;

орган опеки и попечительства.

Обычно опеку оформляют по последнему месту жительства пропавшего. Если оно неизвестно — по местонахождению недвижимого имущества или основной части движимого имущества.

Обязательства опекуна:

выполняет гражданские обязанности в пользу лица;

погашает за счет его имущества долги;

управляет имуществом в его интересах;

предоставляет за счет имущества содержание лицам, которых они по закону обязаны содержать.

