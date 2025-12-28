0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финансовые решения, которые следует принять до конца года

Личные финансы
35
Финансовые решения, которые следует принять до конца года
Финансовые решения, которые следует принять до конца года
Самые действенные изменения начинаются не с больших событий, а с маленьких ежедневных привычек. Конец года — подходящий момент, чтобы определить, какие полезные практики вы хотите взять с собой в новый год.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, какие решения следует принять уже сейчас — до 31 декабря.

Начните «учет без стресса»

Финансовая грамотность начинается с понимания, куда уходят ваши деньги.
До конца года эксперты рекомендуют выбрать инструмент, который будете использовать ежедневно — приложение для учета затрат, Google-таблицу или метод «3 категорий»: фиксированные затраты, переменные и импульсивные.

Создайте привычку автоматических переводов

Это может быть 5% на резервный фонд, небольшой регулярный взнос на депозит или сберегательный счет, отдельный «финансовый конверт» под важную цель.
В «Финкульте» отмечают, что один автоматический платеж работает лучше, чем 10 спонтанных решений.

Введите еженедельный «микроаудит»

Не годовой, не месячный — короткий, 10-минутный обзор своих финансов раз в неделю:
  • сколько потрачено?
  • были ли импульсивные покупки?
  • движетесь ли к цели?
Эта привычка дает быстрый эффект в формировании дисциплины.

Перепишите одну финансовую привычку, которая вам мешает

До 31 декабря определите, что именно было самым «слабым звеном» в этом году и что заменит его в 2026 году.
Ранее Finance.ua рассказывал, какие финансовые привычки следует изменить в 2026 году.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems