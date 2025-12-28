Пожилые водители: существует ли верхний предел для получения прав Сегодня 13:20 — Личные финансы

Пожилые водители: существует ли верхний предел для получения прав

В Украине не установлен верхний возрастной предел для получения водительского удостоверения.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Как получить или продлить удостоверение

Для этого необходимо предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

Читайте также В ЕС обновили правила, касающиеся водительских удостоверений

Указывается, если нет ограничений (например, судебных, лишения прав, временных запретов), возраст сам по себе не является основанием для отказа в получении или продлении удостоверения.

Лицо, которое обращается за водительским удостоверением или за обменом/продолжением, подает пакет документов. Одним из обязательных условий является медицинская справка о пригодности к управлению транспортом.

«Возраст — лишь минимальный предел для определенных категорий (например, 18 для авто), но никаких ограничений, запрещающих получить права из-за возраста после достижения минимального — нет», — говорится в сообщении.

Почему это важно

Правило позволяет получить или восстановить права людям всех возрастов, которые по состоянию здоровья пригодны к управлению. Это особенно актуально для пожилых водителей с опытом, но без медицинских противопоказаний.

Читайте также Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях

«Такой подход сосредотачивает внимание на состоянии здоровья и безопасности, а не на возрастном признаке, и способствует равным возможностям получить права всем желающим, независимо от возраста», — добавляют в МВД.

Ранее Finance.ua писал , что если суд лишил водителя права управлять автомобилем, например из-за нетрезвого вождения, удостоверение не вернут автоматически. По истечении срока лишения водитель обязан подтвердить свою пригодность к безопасному управлению транспортным средством.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.