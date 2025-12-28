0 800 307 555
ру
Пожилые водители: существует ли верхний предел для получения прав

Личные финансы
В Украине не установлен верхний возрастной предел для получения водительского удостоверения.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Как получить или продлить удостоверение

Для этого необходимо предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.
Указывается, если нет ограничений (например, судебных, лишения прав, временных запретов), возраст сам по себе не является основанием для отказа в получении или продлении удостоверения.
Лицо, которое обращается за водительским удостоверением или за обменом/продолжением, подает пакет документов. Одним из обязательных условий является медицинская справка о пригодности к управлению транспортом.
«Возраст — лишь минимальный предел для определенных категорий (например, 18 для авто), но никаких ограничений, запрещающих получить права из-за возраста после достижения минимального — нет», — говорится в сообщении.

Почему это важно

Правило позволяет получить или восстановить права людям всех возрастов, которые по состоянию здоровья пригодны к управлению. Это особенно актуально для пожилых водителей с опытом, но без медицинских противопоказаний.
«Такой подход сосредотачивает внимание на состоянии здоровья и безопасности, а не на возрастном признаке, и способствует равным возможностям получить права всем желающим, независимо от возраста», — добавляют в МВД.
Ранее Finance.ua писал, что если суд лишил водителя права управлять автомобилем, например из-за нетрезвого вождения, удостоверение не вернут автоматически. По истечении срока лишения водитель обязан подтвердить свою пригодность к безопасному управлению транспортным средством.
