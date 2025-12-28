В 2025 году на тендерах связанные участники провели закупки более чем на полмиллиарда гривен — Опендатабот Сегодня 10:17

В этом году 501,2 млн грн прошли через публичные закупки, где участники в 32 тендерах имели подтвержденные связи между собой.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Детали исследования

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что сама идея тендеров должна исключить злоупотребления и коррупционные риски, в некоторых закупках все еще выигрывают компании, связанные между собой через владельцев или конечных бенефициаров.

Закон допускает такие соглашения только в случаях, когда доля связанности не больше 25%.

«В части случаев это может быть простое совпадение или корпоративная структура, что формально не нарушает Закон. Но 32 таких закупок на 501,2 млн грн уже выходят за рамки: Опендатабот выявил прямую связанность между участниками и победителем на уровне от 25% и более, что является грубым нарушением Закона Украины «О публичных закупках», — сказано в исследовании.

Лидеры закупок «между своими»:

Открывает тройку лидеров таких закупок тендер на 468,3 млн грн от «Укрнафты». В нем принимали участие компания БК «Укрбурсервис» и «Спецмехсервис», владелицы которых имеют еще одну совместную компанию — «Нефтегазэкология». Фактически они могут быть элементами одной бизнес-группы, разыгрывающей тендер «в семье».

от «Укрнафты». В нем принимали участие компания БК «Укрбурсервис» и «Спецмехсервис», владелицы которых имеют еще одну совместную компанию — «Нефтегазэкология». Фактически они могут быть элементами одной бизнес-группы, разыгрывающей тендер «в семье». Вторая по размеру проблемная закупка — на 10,4 млн грн. Здесь связанными между собой оказались компания «Спецкран» и ОП «ХЕАЗ». Оба бизнеса имеют одного и того же совладельца.

Здесь связанными между собой оказались компания «Спецкран» и ОП «ХЕАЗ». Оба бизнеса имеют одного и того же совладельца. Третья самая большая закупка с противозаконными связями — на 4,7 млн ​​грн. В тендере принимали участие только 2 частных предприятия: ЧП «Полтавское» и ЧП «Бориспольское», имеющие одного владельца.

Отмечается, есть еще 19 закупок на 256,3 млн грн, которые были поделены на лоты. В этих процедурах компании с подтвержденными связями участвовали в разных лотах одного тендера.

«Формально это не нарушение закона, ведь каждый лот считается отдельным предметом закупки. В то же время по сути ситуация выглядит так же: связанные компании одновременно работают в рамках одной закупки, что создает дополнительные риски для реальной конкуренции», — подчеркивают аналитики.

Почему это проблема, и что говорит Закон

Украинское законодательство требует от заказчика закупки отклонять предложения, если участники связаны между собой.

Если заказчик видит, что участники имеют общих собственников, находятся под контролем или связаны через семейные или служебные отношения, он должен отказать такому участнику в участии в процедуре и отклонить его тендерное предложение даже во время действия военного положения.

Упрощенные закупки разрешены только для небольших сумм — до 100 тыс. грн для товаров и услуг, до 200 тыс. грн для текущего ремонта и до 1,5 млн грн для работ. А также в случаях оборонных и тайных закупок или неотложной необходимости.

