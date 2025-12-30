0 800 307 555
Популярный роскошный внедорожник, которого следует избегать — причины

Технологии&Авто
Consumer Reports обнародовало результаты своего исследования рынка роскошных субкомпактных внедорожников, в котором не рекомендует водителям выбирать модель Alfa Romeo Tonale 2026 года.
Об этом сообщает Slashgear со ссылкой на оценки авторитетного издания.
Эксперты Consumer Reports провели комплексные дорожные испытания в реальных условиях, а также проанализировали данные своей системы опросов, чтобы оценить производительность и надежность автомобиля. По результатам тестов Tonale получил низкие оценки по сравнению с конкурентами в своем сегменте.
Среди основных недостатков специалисты назвали неравномерную подачу мощности и недостаточно плавную езду. Хотя автомобиль продемонстрировал хорошую динамику, скорость стала едва ли не единственным заметным преимуществом с точки зрения производительности.
Кроме того, эксперты обратили внимание на громкую кабину, большое количество пластика в салоне и неудобную сенсорную систему, усложняющую навигацию и пользование основными функциями авто.
Consumer Reports советует обратить внимание на BMW X1, который получил значительно более высокие оценки в категории роскошных субкомпактных SUV 2026 года. По данным издания, эта модель лучше подходит для новых владельцев внедорожников благодаря управляемости, экономичности и более качественному интерьеру.
По материалам:
MMR
Авто
