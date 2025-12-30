Бывший Ssang Yong готовит мощный пикап (фото) Сегодня 06:42 — Технологии&Авто

Компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, представила первые официальные фотографии нового пикапа среднего класса с кодовым названием Q300. Модель станет преемником Rexton Sports, продающимся на международных рынках под названием Musso.

Об этом пишет Carscoops.

Компания планирует превратить Musso в суббренд для электрических, гибридных и бензиновых грузовиков. Дизайн передней части заимствует черты Ford F-150 с LED-фарами, а пятисекционная радиаторная решетка напоминает Jeep с подсветкой ламелей.

Новая модель получила массивную защитную пластину на бампере, большие воздухозаборники и массивные детали, подчеркивающие внедорожный характер. KGM предлагает две версии: стандартную и Grand Style Package с дополнительными элементами off-road стиля. Боковые панели оснащены пластиковыми накладками и встроенными желтыми указателями поворота. Задняя часть получила вертикальные LED-фонари, скульптурную крышку кузова с логотипом KGM и переоборудованный бампер со встроенными ступенями. Над грузовым отсеком установлена ​​трубчатая спортивная дуга.

Салон и силовые установки

Интерьер пока не показали, но двухкабинная конструкция подразумевает пятиместный салон с цифровой приборной панелью. Текущая генерация Rexton Sports/Musso появилась в 2018 году, рестайлинг состоялся в 2023-м. Модель использует рамную платформу совместно с внедорожником Rexton и бензиновыми и дизельными двигателями. Новая версия может сохранить эту платформу с конструктивными обновлениями и добавлением гибридного варианта.

Официальный дебют запланирован на январь 2026 г. с последующим запуском продаж в Корее. Международная доступность не подтверждена, однако Q300 может выйти на рынки Европы, Великобритании и Австралии, где будет конкурировать с Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, VW Amarok, Kia Tasman и другими.

