0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бывший Ssang Yong готовит мощный пикап (фото)

Технологии&Авто
73
Бывший Ssang Yong готовит мощный пикап (фото)
Бывший Ssang Yong готовит мощный пикап (фото)
Компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, представила первые официальные фотографии нового пикапа среднего класса с кодовым названием Q300. Модель станет преемником Rexton Sports, продающимся на международных рынках под названием Musso.
Об этом пишет Carscoops.
Компания планирует превратить Musso в суббренд для электрических, гибридных и бензиновых грузовиков. Дизайн передней части заимствует черты Ford F-150 с LED-фарами, а пятисекционная радиаторная решетка напоминает Jeep с подсветкой ламелей.
Бывший Ssang Yong готовит мощный пикап (фото)
Новая модель получила массивную защитную пластину на бампере, большие воздухозаборники и массивные детали, подчеркивающие внедорожный характер. KGM предлагает две версии: стандартную и Grand Style Package с дополнительными элементами off-road стиля. Боковые панели оснащены пластиковыми накладками и встроенными желтыми указателями поворота. Задняя часть получила вертикальные LED-фонари, скульптурную крышку кузова с логотипом KGM и переоборудованный бампер со встроенными ступенями. Над грузовым отсеком установлена ​​трубчатая спортивная дуга.

Салон и силовые установки

Интерьер пока не показали, но двухкабинная конструкция подразумевает пятиместный салон с цифровой приборной панелью. Текущая генерация Rexton Sports/Musso появилась в 2018 году, рестайлинг состоялся в 2023-м. Модель использует рамную платформу совместно с внедорожником Rexton и бензиновыми и дизельными двигателями. Новая версия может сохранить эту платформу с конструктивными обновлениями и добавлением гибридного варианта.
Официальный дебют запланирован на январь 2026 г. с последующим запуском продаж в Корее. Международная доступность не подтверждена, однако Q300 может выйти на рынки Европы, Великобритании и Австралии, где будет конкурировать с Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, VW Amarok, Kia Tasman и другими.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems