0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dacia опровергла слухи о минивэне Sandman

Технологии&Авто
13
Dacia опровергла слухи о минивэне Sandman
Dacia опровергла слухи о минивэне Sandman
С 2023 года соцсети пестрят видеороликами и статьями о якобы планах Dacia выпустить ультрасовременный, но при этом бюджетный минивэн-кемпер.
Однако за яркими заголовками и реалистичными рендерами скрывалась только одна правда: ни одной Dacia Sandman не появится ни в 2025-м, ни в 2026-м, ни даже в 2027 году.
Происхождение этих слухов связано с успехом компактвэна Dacia Jogger, который в 2022—2023 годах дебютировал на платформе CMF-B. Этот минивэн/универсал стал популярным среди семейных покупателей и любителей активного отдыха благодаря кемпер-версии Sleep Pack. Быстрый успех Jogger вдохновил некоторых пользователей соцсетей домышлять о появлении гораздо более крупного и вместительного автомобиля от Dacia.
Ситуацию подпитал макет, якобы замеченный в отделе разработок Dacia, напоминавший формат минивэна. Видеоролики и рендеры в интернете, обещавшие скорый дебют такой модели, собирали сотни тысяч и даже миллионы просмотров. На самом деле, все эти материалы были созданы искусственным интеллектом или обработаны в Photoshop.
Сама Dacia ни разу не анонсировала подобный проект, и в официальных документах компании или Renault Group такого автомобиля не фигурирует. Все остальное оставалось только выдумкой и интернет-спекуляцией.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems