Dacia опровергла слухи о минивэне Sandman

С 2023 года соцсети пестрят видеороликами и статьями о якобы планах Dacia выпустить ультрасовременный, но при этом бюджетный минивэн-кемпер.

Однако за яркими заголовками и реалистичными рендерами скрывалась только одна правда: ни одной Dacia Sandman не появится ни в 2025-м, ни в 2026-м, ни даже в 2027 году.

Происхождение этих слухов связано с успехом компактвэна Dacia Jogger, который в 2022—2023 годах дебютировал на платформе CMF-B. Этот минивэн/универсал стал популярным среди семейных покупателей и любителей активного отдыха благодаря кемпер-версии Sleep Pack. Быстрый успех Jogger вдохновил некоторых пользователей соцсетей домышлять о появлении гораздо более крупного и вместительного автомобиля от Dacia.

Ситуацию подпитал макет, якобы замеченный в отделе разработок Dacia, напоминавший формат минивэна. Видеоролики и рендеры в интернете, обещавшие скорый дебют такой модели, собирали сотни тысяч и даже миллионы просмотров. На самом деле, все эти материалы были созданы искусственным интеллектом или обработаны в Photoshop.

Сама Dacia ни разу не анонсировала подобный проект, и в официальных документах компании или Renault Group такого автомобиля не фигурирует. Все остальное оставалось только выдумкой и интернет-спекуляцией.

