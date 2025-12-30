Какие подержанные авто покупали украинцы
В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.
Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли 39% от общего количества импортированных подержанных автомобилей.
Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили — 60%. Далее по типу силовой установки следуют:
- бензиновые автомобили — 27%;
- гибридные — 8%;
- дизельные — 4%;
- автомобили с ГБО — 1%.
Покупка автомобиля — это значительные затраты, поэтому все больше водителей обращают внимание не только на дизайн, но и на надежность, безопасность и затраты на содержание.
Особенно это актуально для людей, которые ищут практичный автомобиль «на годы»: с умеренным расходом горючего, современными системами помощи водителю и минимальными затратами на обслуживание.
Делимся рейтингом, где эксперты выбрали пять моделей 2025 года, которые чаще всего называют удачным выбором для продолжительного использования.
