Сегодня 09:43

Какие подержанные авто покупали украинцы

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли 39% от общего количества импортированных подержанных автомобилей.

Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили — 60%. Далее по типу силовой установки следуют:

бензиновые автомобили — 27%;

гибридные — 8%;

дизельные — 4%;

автомобили с ГБО — 1%.

