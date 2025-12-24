Эксперты назвали автомобили 2025 года, которые отличаются надежностью 24.12.2025, 00:01 — Технологии&Авто

Эксперты назвали автомобили 2025 года, которые отличаются надежностью, www.edmunds.com

Покупка автомобиля — это значительные затраты, поэтому все больше водителей обращают внимание не только на дизайн, но и на надежность, безопасность и расходы на содержание. Особенно это актуально для людей, которые ищут практичный автомобиль «на годы»: с умеренным расходом топлива, современными системами помощи водителю и минимальными затратами на обслуживание.

Делимся рейтингом от портала GoBankingRates , где эксперты выбрали пять моделей 2025 года, которые чаще всего называют удачным выбором для длительного использования.

Toyota Corolla Hybrid 2025

Средняя цена в США: $23 635

Гибридная Corolla традиционно считается одним из самых надежных автомобилей в своем классе. Модель 2025 года объединяет экономный расход топлива, простое обслуживание и высокий уровень безопасности. Благодаря хорошей обзорности, компактным габаритам и плавному ходу автомобиль подходит как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

Обновленная версия получила светодиодные фары, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и двигатель мощностью 138 л. с., обеспечивающий баланс между динамикой и экономичностью.

Mazda CX-50 2025

Средняя цена в США: $30 300

Mazda CX-50 — вариант для тех, кто хочет больше простора и универсальности. Кроссовер подходит и для города, и для поездок за город, предлагая комфортный салон и хорошую управляемость.

Автомобиль оснащен современными системами безопасности, имеет продуманный интерьер и несколько режимов вождения, в частности для бездорожья. Расход топлива выше, чем у седанов, но это компенсируется функциональностью и комфортом.

Hyundai Elantra 2025

Средняя цена в США: $21 875

Hyundai Elantra — один из самых доступных вариантов в подборке. Это практичный седан с современными технологиями и низкими затратами на содержание.

Модель отличается высокой эффективностью, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой и трехлетним бесплатным сервисом. Elantra не претендует на премиум, но хорошо подходит для ежедневных поездок и длительного использования.

Kia K4 2025

Средняя цена в США: $23 145

Kia K4 — компактный, но комфортный автомобиль, ориентированный на повседневные нужды и семейные поездки. Модель получила расширенный набор систем помощи водителю и одну из самых длинных гарантий на рынке — до 10 лет.

Читайте также Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)

Среди ключевых преимуществ — просторный второй ряд сидений, удобный салон и понятные технологии без перегрузки сложными функциями. Это сбалансированный вариант для тех, кто ценит комфорт и практичность.

Toyota Camry 2025

Средняя цена в США: $28 400

Toyota Camry остается одним из самых популярных среднеразмерных седанов благодаря сочетанию надежности, комфорта и эффективности. Версия 2025 года предлагает мощность до 232 л. с. и смешанный расход топлива до 51 мили на галлон.

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, памятью настроек сидений, датчиками дождя и опциями подогрева руля. Camry подходит для тех, кто ищет стабильный, удобный и проверенный временем автомобиль.

Ранее мы сообщали , что в среднем большинство новых машин за первые три года теряют 30−40% стоимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.