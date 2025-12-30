Китай запрещает дверные ручки в стиле Tesla — причины Сегодня 07:33 — Технологии&Авто

Китай вводит запрет на выдвижные дверные ручки, подобные тем, которые использует Tesla, мотивируя это соображениями безопасности.

Об этом пишет Mashable.

Такие ручки стали популярны благодаря электромобилям и ныне встречаются у многих моделей разных брендов. Однако новые проектные правила Министерства промышленности и информационных технологий Китая требуют, чтобы все автомобили массой до 3,5 тонн имели как внешние, так и внутренние ручки с механическим аварийным открыванием. Фактически это означает запрет электронных выдвижных ручек на новых автомобилях, выходящих на рынок с 1 января 2027 года.

Решение регуляторов объясняют проблемами с безопасностью во время аварий. По данным Bloomberg, по меньшей мере 15 смертей связывают со случаями, когда после ДТП дверь Tesla не открывалась. Хотя во многих электромобилях есть механические аварийные ручки, на практике люди часто не могут быстро найти их или воспользоваться ими в экстренной ситуации.

Запрет коснется

Всех производителей электромобилей, в том числе и китайской BYD. Однако самый большой удар, вероятно, придется именно на Tesla, ведь все ее модели используют выдвижные ручки. Чтобы сохранить присутствие на китайском рынке, компании придется изменить конструкцию автомобилей в довольно сжатые сроки.

При этом проблемы Tesla с дверными ручками не ограничиваются Китаем. В США регуляторы также проверяют безопасность электронных ручек после жалоб владельцев, которые не могли попасть в автомобиль или выбраться из него из-за разряженной батареи. В отдельных случаях спасателям даже приходилось разбивать окна, чтобы освободить пассажиров.

