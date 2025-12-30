Какие авто украинцы уже не увидят в салонах в 2026 году Сегодня 03:51 — Технологии&Авто

Какие авто украинцы уже не увидят в салонах в 2026 году

У некоторых из автомобилей нет преемников в 2026-м. Какие модели мы не увидим в салонах в следующем году.

Об этом рассказали журналисты AUTO.RIA.com.

Audi А4

В Украине определенный спрос на легендарную немецкую модель держался практически до последнего автомобиля: за несколько месяцев 2025 года до момента, когда эти машины исчезли из официальных прайс-листов и салонов Audi, дилеры сумели реализовать 11 новых седанов и один «Олроуд». Пока сложно сказать, вернется ли знаковая модель с электрической силовой на украинский рынок.

BMW 8 Серии

Баварцы фактически остановили производство модели еще осенью. Впоследствии стало известно, что купе, кабриолет и Gran Coupe 8-й Серии будут выпускать исключительно для американского рынка. Прямого преемника у BMW 8 Серии пока нет. В 2025 году в Украине владельцами новых BMW 8 серии стали 25 автомобилистов.

BMW X4

Информация о том, что BMW не планирует преемника купеподобного X4 с двигателем внутреннего сгорания, появилась еще год назад. В уходящем году украинцы приобрели 178 новых купе-кроссоверов BMW X4.

BMW Z4

Это далеко не самая популярная модель на украинском рынке, однако в 2025-м один новый Z4 у нас продали. Интересно, что авто еще можно заказать, воспользовавшись конфигуратором на официальной странице украинского импортера. Однако в следующем году баварцы будут выпускать эту модель только в «прощальной версии».

Infiniti QX50 и QX55

Модельный ряд марки Infiniti в Украине быстро сокращается. В 2025 году в Украине было реализовано 26 единиц QX50 и 11 QX55. Однако производство этих моделей в 2026 японцы не будут продолжать.

Kia Soul

После 16 лет на конвейере снимут с производства и миникросовер Soul. В Украине эта модель пользовалась спросом на вторичном рынке, но в салонах украинцы ее точно не увидят.

Mercedes-Benz GLC Coupe и GLE Coupe

Немецкий производитель намерен прекратить в 2026 году выпуск купеподобных версий кроссоверов, чтобы сосредоточиться на активизации продажи «классических» вариантов GLC и GLE.

Mercedes EQE и EQE SUV

Не ожидается прямых потомков еще у двух моделей компании Mercedes. Интересно, что обе модели были представлены недавно: седан в 2021 году, а кроссовер в 2022-м.

Porsche 718 Cayman и Boxster

По информации инсайдеров, раньше, чем в 2027-м бензиновые (или, скорее всего, гибридные) Cayman и Boxster не появятся. Поэтому на 2026-й эти модели точно возьмут паузу.

Subaru Legacy

Очень популярный в свое время среди украинцев японский седан продержался дольше, чем можно было ожидать. На данный момент известно, что в Европе его не будут продавать, а украинцы смогут купить этот автомобиль только на вторичном рынке.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.