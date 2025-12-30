Tesla и ее двери стали центром громкого расследования
Журналисты провели масштабное расследование и обнаружили, что неисправная дверь автомобилей Tesla стала роковым фактором в ряде смертельных ДТП в США.
За последние десять лет по меньшей мере 15 человек погибли, не сумев выбраться из Tesla после столкновений, когда салон загорался.
Все эти случаи касались электромобилей Tesla, в частности, моделей Model Y и Model S. Ни одно федеральное или штатное ведомство не ведет отдельную статистику аварий, в которых люди не смогли открыть двери. Потому журналисты Bloomberg самостоятельно собрали данные из полицейских и пожарных отчетов, судебных дел, жалоб водителей и материалов местных СМИ.
Особенно показательной стала авария в Виргинии в этом месяце. После столкновения Tesla Model Y загорелась, а дверь не открывалась. Полицейскому пришлось разбить окно, чтобы вытащить водителя — весь процесс зафиксировала нагрудная камера. Bloomberg отмечает, что подобный сценарий повторялся и в предыдущих инцидентах.
Журналисты сосредоточились только на случаях, где были доказательства того, что люди пережили сам удар, но погибли из-за невозможности открыть дверь. К ним относились результаты анализов, указывающих на вдыхание дыма, а также записи звонков в 911 и показания очевидцев.
Некоторые истории особенно трагичны. В Висконсине после аварии Tesla Model S погибли пять человек, а очевидцы слышали их крики из салона. В Массачусетсе 20-летний водитель Model Y не смог выбраться из авто после столкновения с деревом и погиб на заднем сиденье, хотя успел позвонить в службу 911.
Поделиться новостью
Также по теме
Tesla и ее двери стали центром громкого расследования
Популярный роскошный внедорожник, которого следует избегать — причины
Действительно ли электромобили радиационно опасны — исследование
Сезонные особенности топлива: что такое зимний бензин
Kia показала цены и комплектации нового хэтчбека K4 (фото)
Как не «убить» аккумулятор электромобиля — полезные советы