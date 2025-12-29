0 800 307 555
Microsoft тестирует обновление Windows 11, которое уменьшит использование оперативной памяти

Microsoft тестирует обновление Windows 11, которое уменьшит использование оперативной памяти
Microsoft тестирует обновление Windows 11, которое уменьшит использование оперативной памяти
Microsoft сообщила об усовершенствованиях функции поиска в проводнике файлов Windows 11, направленных на снижение потребления оперативной памяти и повышение скорости работы.
Об этом сообщили Windows Latest.
Изменения представлены в версии Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, которая доступна в Dev и Beta-каналах и постепенно внедряется в ручном формате «включено».
Основное обновление касается устранения дублирования процессов индексации файлов. Ранее система могла повторно сканировать одинаковые пути, что приводило к излишней нагрузке на ресурсы. Теперь поиск использует единый консолидированный индекс, пропуская дубликаты. Это должно обеспечить быстрый поиск файлов и уменьшить использование оперативной памяти при операциях в проводнике.
В релизных заметках также отмечено, что Microsoft устранила ряд проблем с надежностью проводника и оптимизировала работу с системными и дополнительными дисками. По словам разработчиков, новый подход позволит повысить общую чувствительность и стабильность проводника, особенно во время частых поисковых запросов в разных папках и на нескольких накопителях.
Функцию пока разворачивают в контролируемом режиме с ручным включением, но пользователи сразу заметят улучшение. После завершения тестирования ее активируют по умолчанию и постепенно добавят к стабильным версиям Windows 11.
По материалам:
Українська правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
