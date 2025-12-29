Microsoft тестирует обновление Windows 11, которое уменьшит использование оперативной памяти Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

Microsoft тестирует обновление Windows 11, которое уменьшит использование оперативной памяти

Microsoft сообщила об усовершенствованиях функции поиска в проводнике файлов Windows 11, направленных на снижение потребления оперативной памяти и повышение скорости работы.

Об этом сообщили Windows Latest.

Изменения представлены в версии Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, которая доступна в Dev и Beta-каналах и постепенно внедряется в ручном формате «включено».

Основное обновление касается устранения дублирования процессов индексации файлов. Ранее система могла повторно сканировать одинаковые пути, что приводило к излишней нагрузке на ресурсы. Теперь поиск использует единый консолидированный индекс, пропуская дубликаты. Это должно обеспечить быстрый поиск файлов и уменьшить использование оперативной памяти при операциях в проводнике.

В релизных заметках также отмечено, что Microsoft устранила ряд проблем с надежностью проводника и оптимизировала работу с системными и дополнительными дисками. По словам разработчиков, новый подход позволит повысить общую чувствительность и стабильность проводника, особенно во время частых поисковых запросов в разных папках и на нескольких накопителях.

Функцию пока разворачивают в контролируемом режиме с ручным включением, но пользователи сразу заметят улучшение. После завершения тестирования ее активируют по умолчанию и постепенно добавят к стабильным версиям Windows 11.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.