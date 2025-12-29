0 800 307 555
Действительно ли электромобили радиационно опасны — исследование

Мифы об опасном электромагнитном излучении в салонах электромобилей не подтвердились. Такие выводы сделало масштабное исследование, проведенное немецким автоклубом ADAC совместно с Федеральным ведомством радиационной защиты.
Ученые пришли к выводу: уровень нагрузки настолько низок, что электрокары не только безопасны, а в отдельных случаях даже «чище» автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Что и как проверяли

В рамках исследования специалисты протестировали 11 электромобилей, несколько гибридных моделей и один бензиновый автомобиль для сравнения.
  • В салонах размещали манекены с десятью сенсорами, которые поочередно перемещали между сиденьями.
  • Измерения проводились как во время реальной езды — с разгоном, торможением и работой электронных систем, так и во время зарядки авто.

Скачки поля есть, но они безопасные

Во время движения сенсоры фиксировали кратковременные скачки магнитного поля, особенно в моменты резкого ускорения. Однако эксперты подчеркивают: такие пики типичны для любой техники с высоким напряжением, а их значения были очень далекими от потенциально опасных показателей.
Где фиксировались самые высокие показатели

В целом уровень электромагнитного воздействия на водителя и пассажиров оставался значительно ниже допустимых норм. Самые высокие значения наблюдались в зоне для ног — там, где проходят высоковольтные кабели и элементы привода. В то же время верхняя часть тела фактически не испытывала заметного влияния.

Неожиданный лидер по уровню излучения

Отдельно исследователи обратили внимание на подогрев сидений. Именно он в некоторых случаях создавал более высокий локальный уровень электромагнитного поля, чем силовые компоненты электромобиля. Однако и эти показатели не превышали безопасные границы.
Ранее мы сообщали, что цены на электромобили в Украине выросли с $15 800 весной до $17 000 в ноябре. Главной причиной эксперты называют приближение 2026 года, когда должна вернуться уплата НДС на импорт электромобилей.
