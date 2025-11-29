0 800 307 555
В каких европейских странах покупают больше всего электромобилей

Технологии&Авто
26
В каких европейских странах покупают больше всего электромобилей
В каких европейских странах покупают больше всего электромобилей
Европейский рынок электромобилей в 2025 году продолжил рост, прибавив 27%, однако темпы электрификации остаются крайне неравномерными. По данным ACEA, средняя доля электрокаров в регионе достигла 25%, но разница между странами поразительная: от почти полного отказа от ДВС в Норвегии до менее 10% BEV в Болгарии.
Об этом пишет Tradingpedia.

Где в Европе покупают больше всего электрокаров

Высокие показатели традиционно демонстрируют скандинавские государства. Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия формируют северный клуб, где электромобили уже стали доминирующим типом транспорта.
Эксперты увязывают это с высокими доходами населения, эффективными государственными стимулами и развитой сетью зарядных станций.
Наряду с лидерами этого года оказались страны, которые ранее существенно отставали.
Польша удвоила регистрацию BEV, Чехия вышла на стабильный рост, а Литва, Латвия и Исландия показали прирост от 30% до более 100%.
В то же время, Германия сохраняет статус крупнейшего рынка Европы, хотя после отмены субсидий доля электромобилей практически не изменилась, а спрос сместился в сторону plug-in гибридов.
Франция продемонстрировала противоположную тенденцию: обновленные правила «экобонусов» ограничили доступ многих импортных моделей к программам поддержки, что повлекло за собой падение продаж BEV и PHEV.
Италия и Испания впервые за несколько лет показали значительное ускорение — спрос на гибриды и электромобили там резко возрос.
В ряде стран Южной и Юго-Восточной Европы, в частности в Болгарии, Словакии, Хорватии и частично Венгрии, электромобили пока не переходят предел в 10% рынка.
Аналитики объясняют это низкими доходами, дорогостоящим кредитованием и медленным развертыванием инфраструктуры, благодаря чему доминируют традиционные и гибридные силовые установки.
По материалам:
MMR
Авто
