Консалтинговая фирма McKinsey сокращает около 200 технических должностей из-за ИИ

Консалтинговая фирма McKinsey&Co. сократила около 200 технических должностей по всему миру.

Этот шаг стал частью более широкой тенденции, когда компании, включая конкурентов, таких как Accenture, используют искусственный интеллект для автоматизации определенных функций.

Сокращение произошло на прошлой неделе в сфере глобальных технологических ролей. Сведущие источники сообщили, что McKinsey не отклоняет дополнительных сокращений в других функциональных подразделениях в течение следующих двух лет, поскольку активно наращивает использование ИИ.

Глобальный управляющий партнер Боб Стернфелс ранее отмечал, что McKinsey сосредоточена на инвестициях в роли, которые работают непосредственно с клиентами, одновременно пересматривая численность персонала в других подразделениях.

Решение McKinsey отражает растущее влияние ИИ на рынке труда консалтинговой и финансовой индустрий.

Согласно Bloomberg Intelligence, ожидается, что в течение следующих трех-пяти лет в мировых банках может быть сокращено до 200 000 рабочих мест из-за развития ИИ.

