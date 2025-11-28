0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Консалтинговая фирма McKinsey сокращает около 200 технических должностей из-за ИИ

Технологии&Авто
28
Консалтинговая фирма McKinsey сокращает около 200 технических должностей из-за ИИ
Консалтинговая фирма McKinsey сокращает около 200 технических должностей из-за ИИ
Консалтинговая фирма McKinsey&Co. сократила около 200 технических должностей по всему миру.
Этот шаг стал частью более широкой тенденции, когда компании, включая конкурентов, таких как Accenture, используют искусственный интеллект для автоматизации определенных функций.
Сокращение произошло на прошлой неделе в сфере глобальных технологических ролей. Сведущие источники сообщили, что McKinsey не отклоняет дополнительных сокращений в других функциональных подразделениях в течение следующих двух лет, поскольку активно наращивает использование ИИ.
Читайте также
Глобальный управляющий партнер Боб Стернфелс ранее отмечал, что McKinsey сосредоточена на инвестициях в роли, которые работают непосредственно с клиентами, одновременно пересматривая численность персонала в других подразделениях.
Решение McKinsey отражает растущее влияние ИИ на рынке труда консалтинговой и финансовой индустрий.
Согласно Bloomberg Intelligence, ожидается, что в течение следующих трех-пяти лет в мировых банках может быть сокращено до 200 000 рабочих мест из-за развития ИИ.
По материалам:
ain
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems