С 1 октября вступают в силу новые правила налогообложения НДС

Казна и Политика
81
С 1 октября 2025 года начинает действовать Закон № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения“ и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства».
Документ предусматривает ряд изменений по налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС), напоминает Государственная налоговая служба.

Продление кассового метода

До 1 января 2028 года продлено применение кассового метода по НДС для операций по поставке:
  • электрической энергии;
  • угля и продуктов его обогащения;
  • централизованного водоснабжения и водоотвода.

Новая льгота по НДС

Закон вводит новое освобождение от обложения НДС при передаче мелиоративных систем, находящихся в государственной или коммунальной собственности.
Льгота применяется, если:
  • передача осуществляется бесплатно;
  • получателями являются только организации водопользователей в соответствии с Законом № 2079-ІХ «Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель».
Эта норма будет действовать временно — до момента вступления Украины в полноправное членство в ЕС.
При применении льготы налоговые обязательства по НДС по нормам статей 198 и 199 Налогового кодекса не начисляются.
Напомним, с 1 августа 2025 года в Украине все поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В правительстве надеются, что изменения будут способствовать вовлечению поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг.
Forbes Ukraine со ссылкой на должностных лиц, привлеченных к дискуссии МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, сообщил, что представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги — в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.
При этом конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки вышеупомянутых налогов, во время встреч не говорилось, фискальные меры обсуждались на уровне идей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
