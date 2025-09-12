С 1 октября вступают в силу новые правила налогообложения НДС Сегодня 09:46 — Казна и Политика

С 1 октября вступают в силу новые правила налогообложения НДС

С 1 октября 2025 года начинает действовать Закон № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения“ и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства».

Документ предусматривает ряд изменений по налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС), напоминает Государственная налоговая служба.

Продление кассового метода

До 1 января 2028 года продлено применение кассового метода по НДС для операций по поставке:

электрической энергии;

угля и продуктов его обогащения;

централизованного водоснабжения и водоотвода.

Новая льгота по НДС

Закон вводит новое освобождение от обложения НДС при передаче мелиоративных систем, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

Льгота применяется, если:

передача осуществляется бесплатно;

получателями являются только организации водопользователей в соответствии с Законом № 2079-ІХ «Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель».

Эта норма будет действовать временно — до момента вступления Украины в полноправное членство в ЕС.

При применении льготы налоговые обязательства по НДС по нормам статей 198 и 199 Налогового кодекса не начисляются.

Напомним, с 1 августа 2025 года в Украине все поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В правительстве надеются, что изменения будут способствовать вовлечению поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг.

Forbes Ukraine со ссылкой на должностных лиц, привлеченных к дискуссии МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, сообщил , что представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги — в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

При этом конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки вышеупомянутых налогов, во время встреч не говорилось, фискальные меры обсуждались на уровне идей.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.