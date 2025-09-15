Гетманцев объяснил, почему компании не попадают в «Клуб белого бизнеса» Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Гетманцев объяснил, почему компании не попадают в «Клуб белого бизнеса»

Большая часть компаний не попадает в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый клуб белого бизнеса) от Государственной налоговой службы из-за нарушения сроков предоставления отчетности.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев

С 1 сентября обновился уже четвертый список плательщиков этой категории.

Он стал наименьшим по количеству участников — в него включены 7149 налогоплательщиков, что на 1105 меньше, чем в первом перечне, сформированном 1 декабря 2024 года.

По словам Гетманцева, более 6 тысяч плательщиков стабильно переходят из предыдущих перечней в обновленные.

«Позитивная тенденция — растет доля уплаченных платежей в бюджеты именно от тех плательщиков, которые демонстрируют высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства. Если при формировании первых перечней эта доля составила 9,55%, то сейчас уже 13,26%», — отметил нардеп.

Читайте также Регулирование рынка виртуальных активов целесообразнее передать НБУ — Гетманцев

Он подчеркнул, что значительная часть плательщиков не попадает в перечень из-за нарушения сроков подачи отчетности. Такие нарушения составляют 97% всех случаев несвоевременного представления отчетности.

«Именно поэтому мы с коллегами зарегистрировали законопроект № 13455 по усовершенствованию порядка формирования перечня. Он позволит учитывать уже погашенные незначительные нарушения и обеспечит более справедливый подход к отбору плательщиков. Законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде», — написал он.

Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.