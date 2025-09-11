0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев

Фондовый рынок
116
Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев
Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев
Государственной налоговой службе Украины будет предложено провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Не хочу показаться занудой, но все же предложу к концу сентября, в октябре ГНС приобрести в пределах контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. Но не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара

— заявил Гетманцев.
Контрольные закупки iPhone 17 также можно провести и совместно с Бюро экономической безопасности.
Он также отметил, что нет «лучшего» показателя «работы» правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на мощнейших рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Компания Apple предоставила владельцам iPhone 14 и 15 бесплатный доступ к спутниковым функциям еще на один год. Это третье продление срока действия программы Emergency SOS через спутник с iPhone 14.
  • Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат существенные обновления, которые коснутся дисплеев, системы охлаждения и времени автономной работы.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems