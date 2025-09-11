Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев
Государственной налоговой службе Украины будет предложено провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Не хочу показаться занудой, но все же предложу к концу сентября, в октябре ГНС приобрести в пределах контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. Но не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара
— заявил Гетманцев.
Контрольные закупки iPhone 17 также можно провести и совместно с Бюро экономической безопасности.
Он также отметил, что нет «лучшего» показателя «работы» правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на мощнейших рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.
Справка Finance.ua:
- Компания Apple предоставила владельцам iPhone 14 и 15 бесплатный доступ к спутниковым функциям еще на один год. Это третье продление срока действия программы Emergency SOS через спутник с iPhone 14.
- Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат существенные обновления, которые коснутся дисплеев, системы охлаждения и времени автономной работы.
