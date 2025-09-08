АМКУ разрешил UPG взять в аренду еще 75 автозаправок группы Приват
Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 4 сентября разрешил компании «Укрпалетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду еще 75 автозаправок компании группы «Приват».
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Павел Кириленко.
«75 заявлений о предоставлении разрешений ЧП „Укрпаллетсистем“ на получение контроля над 75 едиными имущественными комплексами — автозаправочными станциями — рассмотрел на сегодняшнем заседании Антимонопольный комитет Украины. По всем заявлениям приняты положительные решения», — написал Кириленко.
Это заправки, работавшие под брендами «Авиас» и ANP и распределенные между 14 компаниями.
Среди бенефициаров этих структур, по данным YouControl, — Юрий Киперман, отец бизнесмена Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС группы «Приват».
До полномасштабной войны топливная сеть «Привата» была самой большой в Украине и насчитывала более 1500 заправок под разными брендами.
Теперь «Укрпалетсистем» имеет разрешение на аренду 202 автозаправочных станций из группы «Приват».
Сеть автозаправочных станций UPG подала в Антимонопольный комитет Украины запрос на аренду еще 75 АЗС, ранее входивших в так называемую группу «Приват».
14 августа Антимонопольный комитет разрешил компании «Укрпаллетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 46 автозаправок компании группы «Приват».
UPG является пятой по объемам продаж топлива в Украине после OKKO, WOG, «Укрнафты» и «БРСМ-Нефть».
