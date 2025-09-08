0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ разрешил UPG взять в аренду еще 75 автозаправок группы Приват

Фондовый рынок
12
Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 4 сентября разрешил компании «Укрпалетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду еще 75 автозаправок компании группы «Приват».
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Павел Кириленко.
«75 заявлений о предоставлении разрешений ЧП „Укрпаллетсистем“ на получение контроля над 75 едиными имущественными комплексами — автозаправочными станциями — рассмотрел на сегодняшнем заседании Антимонопольный комитет Украины. По всем заявлениям приняты положительные решения», — написал Кириленко.
Это заправки, работавшие под брендами «Авиас» и ANP и распределенные между 14 компаниями.
Среди бенефициаров этих структур, по данным YouControl, — Юрий Киперман, отец бизнесмена Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС группы «Приват».
До полномасштабной войны топливная сеть «Привата» была самой большой в Украине и насчитывала более 1500 заправок под разными брендами.
Теперь «Укрпалетсистем» имеет разрешение на аренду 202 автозаправочных станций из группы «Приват».
Сеть автозаправочных станций UPG подала в Антимонопольный комитет Украины запрос на аренду еще 75 АЗС, ранее входивших в так называемую группу «Приват».
14 августа Антимонопольный комитет разрешил компании «Укрпаллетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 46 автозаправок компании группы «Приват».
UPG является пятой по объемам продаж топлива в Украине после OKKO, WOG, «Укрнафты» и «БРСМ-Нефть».
По материалам:
УНІАН
БизнесПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems