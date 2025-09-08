0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта запускает «Экспресс-окно»: что это такое

Фондовый рынок
62
Укрпочта запускает «Экспресс-окно»: что это такое
Укрпочта запускает «Экспресс-окно»: что это такое
Укрпочта вводит в отделениях «Экспресс-окно» для ускорения обслуживания получателей посылок и писем.
Об этом в телеграме сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
Пилотный проект «Экспресс-окно» с 8 сентября заработал в более чем 1500 городских отделениях Укрпочты.
Читайте также
«В рамках борьбы с очередями мы создали Экспресс-окно. Оно будет отмечено черно-желтым цветом. В нем можно будет быстро получить или отправить посылку, получить письмо, получить наложенный платеж», — говорится в сообщении.
Читайте также
По словам Смилянского, после внедрения новой системы управления посылками ее получение будет занимать 30−45 секунд. Дополнительно компания будет предоставлять пакеты для отправки посылок бесплатно во всех отделениях.
Недавно Укрпочта снизила комиссию за коммунальные платежи на 25% для жителей сел Украины без банков и банкоматов. Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит 15 гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems