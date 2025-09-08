Укрпочта запускает «Экспресс-окно»: что это такое Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Укрпочта вводит в отделениях «Экспресс-окно» для ускорения обслуживания получателей посылок и писем.

Об этом в телеграме сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

с 8 сентября заработал в более чем 1500 городских отделениях Пилотный проект «Экспресс-окно»в более чем 1500 городских отделениях Укрпочты

«В рамках борьбы с очередями мы создали Экспресс-окно. Оно будет отмечено черно-желтым цветом. В нем можно будет быстро получить или отправить посылку, получить письмо, получить наложенный платеж», — говорится в сообщении.

По словам Смилянского, после внедрения новой системы управления посылками ее получение будет занимать 30−45 секунд. Дополнительно компания будет предоставлять пакеты для отправки посылок бесплатно во всех отделениях.

Недавно Укрпочта снизила комиссию за коммунальные платежи на 25% для жителей сел Украины без банков и банкоматов. Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит 15 гривен.

