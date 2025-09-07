IT-бизнес в Украине: сколько компаний и ФЛП появилось и закрылось в августе
В Украине в прошлом месяце зарегистрировали 3534 IT-субъекта, среди которых 3230 ФЛП и 304 юридических лица. Это немного меньше показателей июля, когда было открыто 3607 субъектов — 317 компаний и 3290 ФЛП.
Об этом сообщает DOU, ссылаясь на данные, полученные из системы YC.Market.
Где наиболее активно регистрируют новые компании и ФЛП:
- Киев — 774;
- Днепропетровская обл. — 351;
- Львовская обл. — 345;
- Харьковская обл. — 266.
Сколько компаний закрылось
В августе прекратили свою деятельность 2274 IT-субъекта, среди которых только 8 были компаниями, а остальные — ФЛП (2266).
В июле закрылись 2782 IT-субъекта, из которых 6 были компаниями и 2776 — ФЛП.
Где закрылось больше всего IT-субъектов в августе:
- Киев — 504;
- Харьковская обл. — 212;
- Днепропетровская обл. — 202;
- Львовская обл. — 192.
Данные собирали по КВЭДам 62.0 (Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность) и 63.0 (Предоставление информационных услуг), поскольку они наиболее популярны среди IT-специалистов.
Напомним, по данным Нацбанка, в июле объем ІТ-экспорта из Украины составил $555 миллионов, что на $29 млн (или 5,5%) больше, чем в июне ($526 млн).
За год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился со $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%);
