IT-бизнес в Украине: сколько компаний и ФЛП появилось и закрылось в августе

В Украине в прошлом месяце зарегистрировали 3534 IT-субъекта, среди которых 3230 ФЛП и 304 юридических лица. Это немного меньше показателей июля, когда было открыто 3607 субъектов — 317 компаний и 3290 ФЛП.

Об этом сообщает DOU, ссылаясь на данные, полученные из системы YC.Market.

Где наиболее активно регистрируют новые компании и ФЛП:

Киев — 774;

Днепропетровская обл. — 351;

Львовская обл. — 345;

Харьковская обл. — 266.

Сколько компаний закрылось

В августе прекратили свою деятельность 2274 IT-субъекта, среди которых только 8 были компаниями, а остальные — ФЛП (2266).

В июле закрылись 2782 IT-субъекта, из которых 6 были компаниями и 2776 — ФЛП.

Где закрылось больше всего IT-субъектов в августе:

Киев — 504;

Харьковская обл. — 212;

Днепропетровская обл. — 202;

Львовская обл. — 192.

Данные собирали по КВЭДам 62.0 (Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность) и 63.0 (Предоставление информационных услуг), поскольку они наиболее популярны среди IT-специалистов.

Напомним, по данным Нацбанка, в июле объем ІТ-экспорта из Украины составил $555 миллионов, что на $29 млн (или 5,5%) больше, чем в июне ($526 млн).

За год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился со $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%);

