Фондовый рынок
В Украине появится новая фондовая биржа
Национальный банк Украины, ЕБРР, Министерство финансов, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и НКЦБФР приступили к реализации Меморандума о сотрудничестве для создания единой интегрированной инфраструктуры рынков капитала.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Документ был подписан в рамках выполнения обязательств Украины по программе МВФ Extended Fund Facility. Ему предшествовало утверждение Советом по финансовой стабильности плана практической реализации новой модели инфраструктуры.

Что предусматривает меморандум

Меморандумом зафиксировали намерения участников по внедрению согласованной оптимальной целевой операционной модели для инфраструктуры рынков капитала в Украине, разработанной на основе международных лучших практик и украинского контекста.
Предполагается создание вертикально встроенной инфраструктуры рынков капитала, включающей торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет.

Основные шаги

  • оптимизация структуры собственности и управления Национальным депозитарием и Расчетным центром, в частности передача части полномочий НБУ и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках»;
  • создание холдинговой компании с участием международного стратегического инвестора, международных финансовых организаций, локальных участников рынка и государства;
  • открытие новой фондовой биржи в Украине и приобретение холдингом контроля над Расчетным центром;
  • консолидация депозитарных услуг внутри Национального депозитария, который станет единственным центральным депозитарием ценных бумаг.
Предполагается, что холдинговая компания будет владеть миноритарным пакетом акций в консолидированном центральном депозитарии ценных бумаг, а Национальный банк — мажоритарным пакетом.

Ожидаемые результаты

Новая модель будет способствовать долгосрочной устойчивости рынка капитала, привлечению стратегических инвестиций, упрощению доступа для международных участников, развитию внутреннего инвестирования и повышению прозрачности.
Напомним, ранее глава Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов рассказал, что комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые уже давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине. Один из таких инструментов — индивидуальные инвестиционные счета.
Кроме того, НКЦБФР работает над увеличением количества привлекательных инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа, стоит задача помочь с организацией в ближайшие два года минимум пяти первичных или вторичных первичных размещений (IPO или SPO).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
