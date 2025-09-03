Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов — Finance.ua

Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов
В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до 7 часов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
В Укрзализныце подчеркнули, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:
- № 75 Киев — Кривой Рог;
- № 791 Кременчуг — Киев;
- № 85 Запорожье — Львов;
- № 79 Днепр — Львов;
- № 51 Запорожье — Одесса;
- № 119 Днепр — Хелм;
- № 37 Запорожье — Киев;
- № 31 Запорожье — Перемышль;
- № 121 Херсон — Краматорск;
- № 59 Харьков — Одесса;
- № 65/165 Харьков — Черкассы, Умань.
В то же время, ряд рейсов еще ожидают восстановления инфраструктуры и задерживаются.
Это касается рейсов:
- № 76 Кривой Рог — Киев;
- № 102 Краматорск — Херсон;
- № 38 Киев — Запорожье;
- № 80 Львов — Днепр;
- № 120 Хелм — Днепр;
- № 86 Львов — Запорожье;
- № 54 Одесса — Днепр;
- № 254 Одесса — Кривой Рог;
- № 8 Одесса — Харьков.
Подробный список задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.
