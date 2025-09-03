Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов — Finance.ua

Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до 7 часов.

Об этом сообщает пресс-служба « Укрзализныци » в Telegram.

В Укрзализныце подчеркнули, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:

№ 75 Киев — Кривой Рог;

№ 791 Кременчуг — Киев;

№ 85 Запорожье — Львов;

№ 79 Днепр — Львов;

№ 51 Запорожье — Одесса;

№ 119 Днепр — Хелм;

№ 37 Запорожье — Киев;

№ 31 Запорожье — Перемышль;

№ 121 Херсон — Краматорск;

№ 59 Харьков — Одесса;

№ 65/165 Харьков — Черкассы, Умань.

В то же время, ряд рейсов еще ожидают восстановления инфраструктуры и задерживаются.

Это касается рейсов:

№ 76 Кривой Рог — Киев;

№ 102 Краматорск — Херсон;

№ 38 Киев — Запорожье;

№ 80 Львов — Днепр;

№ 120 Хелм — Днепр;

№ 86 Львов — Запорожье;

№ 54 Одесса — Днепр;

№ 254 Одесса — Кривой Рог;

№ 8 Одесса — Харьков.

Подробный список задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.

