Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов — Finance.ua

Удары по железной дороге: ряд поездов задерживаются до 7 часов

В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до 7 часов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
В Укрзализныце подчеркнули, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:
  • № 75 Киев — Кривой Рог;
  • № 791 Кременчуг — Киев;
  • № 85 Запорожье — Львов;
  • № 79 Днепр — Львов;
  • № 51 Запорожье — Одесса;
  • № 119 Днепр — Хелм;
  • № 37 Запорожье — Киев;
  • № 31 Запорожье — Перемышль;
  • № 121 Херсон — Краматорск;
  • № 59 Харьков — Одесса;
  • № 65/165 Харьков — Черкассы, Умань.
В то же время, ряд рейсов еще ожидают восстановления инфраструктуры и задерживаются.
Это касается рейсов:
  • № 76 Кривой Рог — Киев;
  • № 102 Краматорск — Херсон;
  • № 38 Киев — Запорожье;
  • № 80 Львов — Днепр;
  • № 120 Хелм — Днепр;
  • № 86 Львов — Запорожье;
  • № 54 Одесса — Днепр;
  • № 254 Одесса — Кривой Рог;
  • № 8 Одесса — Харьков.
Подробный список задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.
