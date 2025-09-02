Смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем

Фондовый рынок
108
Смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем
Смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем
Ведущий мировой производитель чипов, TSMC, планирует повысить цены на свою продукцию, что неизбежно приведет к удорожанию флагманских смартфонов от Apple, Samsung и других брендов в следующем году.

Почему так

Тайваньская фирма, производящая процессоры для iPhone и флагманов на базе Snapdragon, готовится поднять цены на 5−10%. Это уже не первый прецедент подорожания в цепочке поставок смартфонов за последнее время. Решение напрямую отразится на стоимости будущих поколений устройств, пишет Phone Arena.

Депозиты в банках

Причина роста цен не касается жадности техногигантов. TSMC вынуждена реагировать на торговые пошлины в США, рыночные колебания и другие внешние факторы. Поскольку компания остается практически монополистом в сегменте передовых чипов, у Apple и Qualcomm (поставляет чипы для Samsung и других ведущих брендов) просто нет выбора, кроме как согласиться с новыми условиями.
Важно понимать, что грядущее подорожание коснется смартфонов 2026 года, таких как условный iPhone 18. Флагманы 2025-го, включая iPhone 17 и Galaxy S26 (последний тоже подпадает под это поколение, несмотря на более поздний релиз в начале 2026-го), уже прибавили в стоимости из-за предыдущего повышения цен TSMC на 10%. По слухам, цена iPhone 17 Pro вырастет на $50, и это прямое следствие аналогичного прецедента годом ранее.
Эта ситуация подталкивает бренды к поиску альтернатив. Samsung, например, все более активно работает над тем, чтобы перевести свои флагманы на собственные процессоры Exynos, а также снизить зависимость от TSMC. Apple тоже стремится к максимальной независимости, разрабатывая все больше фирменных компонентов. Постоянный рост цен у внешних поставщиков только ускоряет эти процессы.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems