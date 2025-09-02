Китайский банк Heihe прекратил расчеты с россией из-за санкций ЕС — Finance.ua

Китайский банк Heihe прекратил расчеты с россией из-за санкций ЕС Сегодня 03:34 — Фондовый рынок

Китайский банк Heihe прекратил расчеты с россией из-за санкций ЕС

Один из ключевых для российского малого и среднего бизнеса китайский Heihe Rural Commercial Bank прекратил принимать платежи из россии после санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам одного из российских импортеров, платежи в Heihe проходили нормально в течение месяца после введения ограничений со стороны ЕС, но на прошлой неделе банк прекратил брать деньги.

В Heihe же объяснили это «настройкой внутренней инфраструктуры».

Heihe — небольшой сельский банк, которых в Китае сотни, отмечает издание. Однако, по словам экспертов, он был одним из последних китайских банков, которые были готовы открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям.

При этом после того, как крупные банки прекратили проводить платежи из россии, на услуги Heihe переключилась часть российского малого и среднего бизнеса.

Совет ЕС ввел санкции против Heihe еще 19 июля за предоставление услуг, связанных с криптоактивами, подрывающими ограничения против россии.

Решение вступило в силу 9 августа. С того времени представителям и компаниям ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.

Укрінформ По материалам:

